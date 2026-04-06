El Concejo Deliberante participó del Día de la Bandera de Mercedes

En una jornada cargada de identidad y pertenencia, la Presidencia del Concejo Deliberante, a cargo de Analía Velázquez, recordó la importancia de este 5 de abril, fecha en la que se conmemora el Día de la Bandera de Mercedes.

Este símbolo, que flamea en cada rincón de la ciudad, es mucho más que una insignia: representa la unión y la esencia de una comunidad que se reconoce en sus raíces y proyecta su futuro.

Identidad con firma propia

La bandera oficial de nuestra ciudad es fruto de la creatividad del reconocido artista local Gabriel “Cani” Zárate. En su diseño, Zárate logró plasmar:

La historia: El legado de quienes forjaron estas tierras.

El paisaje: La geografía característica que nos rodea.

El sentir: La calidez y la fuerza de los mercedinos.

«Sigamos levantando bien alto los colores que nos identifican y nos llenan de orgullo como comunidad», expresó Analía Velázquez al referirse a esta efeméride que fortalece los lazos institucionales y sociales de la localidad.

Desde el Honorable Concejo Deliberante se invita a toda la ciudadanía a honrar nuestra insignia, símbolo de unidad y de la rica herencia cultural que define a Mercedes.