Tras la lluvia de la madrugada, Martes de sol y calor intenso en Mercedes

La jornada de este martes 10 de febrero se presenta con condiciones climáticas típicas del veranomercedeño. Según los últimos registros, la ciudad mantiene un cieloparcialmente soleado con una temperatura actual de 26°C.

Para lo que resta del día, se espera que el termómetro continúe en ascenso hasta alcanzar una máxima de 34°C, mientras que la mínima se situará en los 24°C. Los vientos, provenientes del noroeste a una velocidad de 6 mph (aprox. 10 km/h), acompañarán una tarde marcada por un índice UV muy alto (9), por lo que se recomienda extremar los cuidados ante la exposición solar.

Resumen del Tiempo:

Estado actual: Mayormente soleado, 26°C.

Pronóstico hoy: Máxima de 34°C / Mínima de 24°C.

Humedad: 43%.

Precipitaciones: Sin probabilidad de lluvia durante el día; se estima un 15% de probabilidad para la noche.

Hacia el final de la jornada, se prevé que el cielo se mantenga despejado, brindando un leve alivio térmico tras una tarde de calor persistente.