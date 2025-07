El caso Loan más cerca del juicio oral: cuándo podrían fijar fecha para su inicio y dónde sería

El Tribunal Oral Federal de Corrientes dio el primer paso para avanzar con el juicio oral por la sustracción y el ocultamiento del pequeño Loan Danilo Peña (5), quien desapareció la tarde del 13 de junio del año pasado en la localidad de 9 de Julio.

Fuentes judiciales consultadas por Clarín estimaron que en un plazo de dos meses se podría fijar la fecha de inicio del debate.

Los jueces Víctor Antonio Alonso González, Fermín Ceroleni y el subrogante Eduardo Ariel Belforte dieron intervención al fiscal Carlos Schaefer y a los defensores de los siete acusados de la sustracción y ocultamiento del niño para que ofrezcan pruebas y realicen los planteos previos que consideren oportunos.

También les comunicaron sobre la posibilidad de acceder a un juicio abreviado. Desde la Fiscalía ya adelantaron que se opondrán a cualquier intento de ese tipo o una suspensión de juicio a prueba.

Las notificaciones partieron este jueves desde el tribunal con sede en la capital correntina y los defensores y querellantes tendrán un plazo de quince días para realizar sus presentaciones correspondientes.

Al cumplirse el aniversario del caso, el 13 de junio, se realizó una misa por Loan. Foto: Juano Tesone.

La familia de Loan cuenta con los abogados Gustavo Sánchez y María Belén Russo Cornara; mientras que los imputados Laudelina Peña (47) (tía de la víctima) y su esposo Bernardino Antonio Benítez (38) tienen la asistencia del defensor oficial Enzo Di Tella.

Por su parte, Mónica del Carmen Millapi (36) y su marido Oscar «Fierrito» Ramírez (50) continúan los abogados Jorge Montti y Marcelo Hanson.

Los que tampoco variaron su defensa son el ex capitán de navío Carlos Guido Pérez (63) y su esposa, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava (53), quienes son representados por el abogado Ernesto González.

En tanto, el ex comisario Walter Maciel (44) es defendido por Richard Iván Vallejos.

Según las fuentes judiciales, en los próximos días también serán notificados los defensores de los diez imputados que desembarcaron en 9 de Julio en los días posteriores a la desaparición de Loan haciéndose pasar por enviados de la Fundación Lucio Dupuy para, supuestamente, colaborar en la investigación y asistencia a la familia del chico.

Para la Justicia Federal, este grupo, integrando por abogados, psicólogos, falsos peritos, un policía y un fingido agente de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, sólo buscaba desviar la investigación.

Por ese hecho la jueza federal de Goya, Cristina Elizabeth Pozzer Penzo, procesó a Alan Cañete (32), Verónica Machuca Yuni (50), Pablo Gabriel Núñez, Valeria López (50), Nicolás Gabriel «El Americano» Soria (43), Delfina Taborda (22), Leonardo Rubio (38), Elizabeth Cutaia (45), Pablo Noguera (43) y Esteban Rossi Colombo (43).

La mayoría de ellos deberá responder por privación ilegítima de la libertad y defraudación, entre otros delitos. Y el único que está con prisión preventiva es Soria.

La madre de Loan en el santuario de su casa en 9 de Julio. Foto: Juano Tesone.

De acuerdo a las fuentes, no se descarta que el Tribunal Oral Federal de Corrientes realice el juicio en la ciudad de Goya o, incluso, en 9 de Julio. «En varias oportunidad, en casos resonantes, los jueces decidieron realizar los debates en el lugar donde ocurrieron los hechos», explicó a Clarín un funcionario.

El juicio oral implicará una gran logística dado que los acusados privados de su libertad están alojados en distintos puntos del país: Benítez y su amigo «Fierrito» Ramírez se encuentran en la Unidad Penal 7 de Resistencia; Laudelina Peña pasa sus días en la prisión de Luján de Cuyo; el ex comisario Maciel y Soria en Marcos Paz; mientras que Caillava y el ex marino Pérez están detenidos en el Complejo Penitenciario 3 de Salta.

A su vez, Millapi cumplen desde diciembre pasado con prisión domiciliaria en la provincia de Neuquén.

