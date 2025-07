Resultados del fin de semana: Futbol de primera

Resultados de este fin de semana todo futbol de primera:

Manco Paz 1-7 Taragüi

Matadero 0-3 Tiro Federal

San Lorenzo 1-1 Ferroviario

TABLAS:

ZONA A

1: Apinta – 11 pts

2: Taragüi – 10 Pts

3: Tiro Federal – 10 Pts

4: San Lorenzo – 9 Pts

5: Matadero – 6 Pts

6: Ferroviario – 6 Pts

7: Manco Paz – 3 Pts

ZONA B

1: Comunicaciones – 11 Pts

2: Castello – 9 Pts

3: Atlético Mercedes – 8 Pts

4: Paso de los Andes – 5 Pts

5: Villa Rivadavia – 2 Pts

6: San Martín – 2 Pts

CUARTOS DE FINAL:

Apinta vs Paso de los Andes

Taragüi vs Atlético Mercedes

Tiro Federal vs Castello

San Lorenzo vs Comunicaciones