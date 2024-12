La Justicia avaló la elección y el domingo Gustavo Valdés y Ricardo Colombi definirán la conducción de la UCR en Corrientes

La primera fecha fijada por Colombi había sido el 27 de octubre, pero fue él mismo quien a través de maniobras judiciales estiró la contienda. El ex mandatario provincial votará en la ciudad de Mercedes, mientras que el actual gobernador lo hará en la ciudad de Corrientes.

En el entorno del mandatario provincial están confiados en que habrá una victoria rotunda. Sin embargo, hasta último momento hubo voces y rumores de nuevas impugnaciones. “Según la carta orgánica nacional del partido centenario es incompatible el desempeño simultáneo de cargos partidarios y funciones electivas o políticas en el Poder Ejecutivo”, alertaron en la provincia hasta hace pocas horas.

Galdeano que sostuvo que el artículo 38 de la carta orgánica “rige para los cargos nacionales”. De hecho, recordó que existieron otros casos en los que gobernadores radicales fueron presidentes del Comité local de forma simultánea. Para este domingo “está todo listo y avanzado”, dijo, en relación a la presentación de boletas, urnas y designaciones de escuelas para votar.

Esta semana, de cara a la contienda, Valdés encabezó un acto en el club San Martín de la capital provincial, en el que emitió llamativas declaraciones en contra de supuestos vínculos con el kirchnerismo.

“Yo quiero abrir las puertas del Comité Central, pero estoy viendo maniobras políticas que no me gustan: besos con los kirchneristas y agachadas en el poder judicial”, expresó. Y agregó: “Necesitamos institucionalidad y no retorcidos que traicionan a la UCR”. Sin haberlo nombrado, se supone que el apuntado fue Colombi.

Como reconstruyó este medio, en Corrientes había tomado fuerza la posibilidad de que Colombi se aliara al peronismo local para terminar de desterrar a su enemigo Valdés. Ante la falta de nombres fuertes para la candidatura a gobernador, y la intervención que pesa en el PJ desde el 2019, el radical podía ser una buena opción. “Es una mentira que instaló Valdés. Nunca nos reunimos con Colombi”, agregó

De hecho, Teresa García, normalizadora del Partido Justicialista de Corrientes, aseguró: “El PJ tiene que encabezar un frente correntino para los correntinos, no andar atrás de nadie ni de Valdés, ni de Colombi”.

“En ningún momento esta intervención ha pensado en tener una alianza con cualquier sector del radicalismo correntino, ofreciendo que un candidato radical encabece una alianza para la gobernación”, insistió. En el peronismo local creen que el propio entorno de Valdés instaló la versión de una posible alianza con Colombi. Lo mismo sobre la posibilidad de que Camau Espínola sea el candidato de Milei.