Jorge Terrile: «La decisión fue triste pero la teníamos que tomar»

En este marco el funcionario expresó que: «Corrientes no va a ir convencido de que no están aportando lo que deben aportar porque el deporte no es un gasto es una inversión. No les interesa dar espacio a los jóvenes. Lastimosamente hasta lo último se luchó para ir, hoy lunes tuvimos que tomar una decisión. Corrientes va a partir porque no están dadas las condiciones. Varias provincias del país se bajaron por el mismo motivo, ocho provincias le dijeron que no por las condiciones. Creo que son unos juegos que no van a tener el nivel de años anteriores, la decisión fue muy triste, pero al teníamos que tomar. Lo hicimos convencidos que las políticas de deporte nacional se deben hacer en conjunto, donde deben intervenir ambas partes».