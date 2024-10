La fiscalía pidió que L-Gante sea condenado a 7 años de prisión

Después de cuatro audiencias y la declaración de varios testigos, se celebró un día clave en el juicio contra Elián Valenzuela, conocido como L-Gante. En los alegatos de las partes, la fiscalía pidió que el cantante sea condenado a siete años de prisión por tres hechos que incluyen la privación ilegal de la libertad de un vecino de General Rodríguez y las amenazas a una mujer.

«El señor Elián Valenzuela, en vez de recurrir a la Justicia, intentó solucionar las cosas a su modo, su modo está fuera de la ley y la ley es igual para todos. Estamos claramente ante los delitos de daño y amenazas agravadas», remarcó Adrián Landini, representante de la fiscalía, ante el Tribunal en lo Criminal Nº3 de Mercedes.

La querella, a cargo de los abogados Leonardo Sigal, Pablo Becerra y Rodrigo Avendaño -en representación de los denunciantes- pidió ocho años de prisión efectiva por amenazas calificadas por arma de fuego, «entendiendo la carencia de antecedentes penales por parte de Elián Valenzuela y sumando los agravantes correspondientes».

Sigal aseguró que durante la investigación recibió varias amenazas por parte del entorno del músico. «Acordate que tenés un hijo de 12 años. Renunciá a la causa», fue uno de los mensajes que dijo haber recibido.

Tras un cuarto intermedio, la defensa pidió la absolución. La sentencia se conocerá el 28 de octubre a las 12.

Las últimas palabras de L-Gante antes de la sentencia: «Estoy acá porque no quise poner dinero»

«Soy inocente y hoy estoy en esta sala de juicio porque no quise poner dinero. Salvo el señor fiscal, que me parece una persona honorable, que hace bien su trabajo y nos ha dado un discurso conmovedor si fuera así verídico, el resto (por los representantes de la querella) tiene una imaginación de director de cine o de un niño mentiroso», dijo L-Gante en su última intervención ante el juez de la causa, Ignacio Racca.

Al igual que en las audiencias anteriores, L-Gante lució un traje negro con camisa y corbata al tono. «Quiero que sepa que estoy muy enojado por haber llegado hasta acá, porque yo me dedico a otras cosas. Pero ahora estoy muy interesado en estudiar derecho», ironizó.

Y concluyó: «No me creo Dios y creo mucho en Dios, pero se me hace desagradable estar sentado frente a personas que se creen profesionales. Repito, hoy estoy acá por no permitir que me quiten mi dinero. Y voy a estar siempre a disposición de la Justicia».