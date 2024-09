Vandalismo: Destrozaron dos puertas del Club Taragüí

Un nuevo acto vandálico vivió el Deportivo Taragüí este fin de semana con la rotura de dos puertas en el Club, ubicado por calle Fray L Beltrán a metros de la ex vía. «Nos rompieron dos puertas y no sabemos que más nos falta. Denuncia no voy a hacer», manifestó «Yiyo» Arrieta, el Presidente del «Rojo» en declaraciones al programa de Alejandro Meda.

«Otro acto de vandalismo que todavía nos tiene viendo los arreglos que hay que hacer y luego ver que es lo que nos falta», manifestó en la nota el ex dirigente de Purajhei. «Algunos te pueden querer o no, pero hacemos el trabajo social para contener a los chicos. A veces ponemos hasta de nuestro bolsillo», sostuvo.

«Lo triste es que no me hacen un daño a mí sino a los chicos de la Institución. Cómo sociedad es totalmente decadente, es la década ganada que tenemos. Seguramente el que hizo esto estará durmiendo», cerró.