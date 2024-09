Comu inició la pretemporada

Con el objetivo de realizar una destacada campaña en la Liga

Argentina, este lunes a las 9:30 comenzó formalmente la

pretemporada del Club Comunicaciones. Previo al inicio, los

dirigentes junto con el nuevo Manager Deportivo, Facundo Giorgi,

ofrecieron una cálida bienvenida a los jugadores y al cuerpo

técnico.

En primer lugar, el entrenador del equipo Eduardo “Chiche” Japez

agradeció a la dirigencia el haber confiado en él para lo que será la

reconstrucción de Comu en la Liga, “hemos ido conformando el

equipo y no tengo dudas que se van a gestar cosas importantes. De

eso se trata y todo depende de lo que suceda en el día a día. Eso es

lo que nos va a marcar”.

“Más allá de Tato (Fabián Martínez) que es de otra nacionalidad, es

un desafío conformar un grupo de nacionales y entender que

vamos a hacer cosas importantes. Con toda la ilusión venimos a

construir algo y el día a día será el que el que nos marque y nos

haga construir. Los objetivos son progresivos en los dos torneos

que serán muy demandantes” señaló el entrenador juninense.

Más tarde fue el turno del Manager Deportivo Facundo Giorgi

quien presentó a los jugadores a todos los que forman parte de la

estructura de Comu para esta temporada. “En lo personal y de

parte de la dirigencia entendemos que son excelentes jugadores y

buenas personas que nos van a ayudar a crear esta identidad de

equipo que hablaba “Chiche”. Nosotros como club tenemos tres

objetivos secundarios que dependen de todos los que estamos acá

presentes que tienen que ver con fortalecer la estructura humana

en donde cada uno tendrá que dar un salto de calidad en nuestras

áreas para que Comunicaciones siga creciendo. Tenemos que

generar también un sentido de pertenencia para que ustedes

dentro de la cancha y nosotros afuera logremos que las tribunas

vuelvan a estar llenas, y por último crear una cultura de trabajo,

esfuerzo, dedicación y sacrificio que creo que a corto y mediano

plazo nos dará grandes resultados. Bienvenidos y si hay algo que

puedo dar fe como ex jugador del club es que no les va a hacer falta

nada”.

Dirigencia

Luego fue el turno del Vicepresidente, Dr. Ricardo Colombi quien

señaló “muchas gracias por estar acá, esta es una Comisión joven,

chica pero cumplidora. Nosotros apuntamos en tener un equipo

homogéneo en lo personal y en lo humano. Si no se logra eso es

muy difícil poder construir lo que uno desea. Por eso con el cuerpo

técnico, ustedes los jugadores y la comisión directiva queremos

conformar esa gran familia. Les damos la bienvenida y cualquier

inconveniente estamos acá todos para poder superarlo.

Por su parte el Presidente Mario Fernández agradeció el hecho de

que los jugadores hayan venido a Mercedes. “Muchos no quieren

venir así que le estamos agradecido a todo el plantel que hayan

firmado con nosotros. Tenemos un gran desafío por delante, ojalá

se nos dé, creo que armamos lo mejor en la parte deportiva como

institucional sumándolo a Facu (Giorgi) que nos aportó mucho y

corrigió falencias que teníamos”. Cerró deseándole éxitos a todos

en esta nueva etapa.

El equipo

El cuerpo técnico estará encabezado por Eduardo Japez como

entrenador principal, acompañado por Pablo Epeloa como primer

asistente y Gabriel Aguilar como segundo asistente. Franco

Marzani será el Preparador Físico. Los jugadores Damián Tintorelli,

Santiago Arese, Nicolás Burgos, Franco Maeso, Cristian Zenclussen,

Fabián Martínez (único extranjero), Matías Eidintas, Juan Bejar,

Francisco Llanos y Marcos Panozzo. Las fichas U19 serán ocupadas

por Santiago Fochessatto y Ángel Azúcar.

El staff se completa con Facundo Giorgi (Manager Deportivo);

Martin Monzón (Jefe de Equipo), Héctor Alcaráz y Emmanuel Elías

(Kinesiólogos) y Hugo Blanco (Utilero).