Valdés volvió a apuntar a los «Caranchos» de la política: «Tratan de desestabilizar al Gobierno

El gobernador Gustavo Valdés dio esta mañana una conferencia de prensa, en la que habló sobre diferentes cuestiones relacionadas al caso Loan, el niño de 5 años desaparecido en 9 de Julio hace más de un mes.

En este sentido, el mandatario provincial comenzó diciendo: «Pusimos todas las fuerzas del Estado y trabajamos enormemente para encontrar a Loan. Recibimos ayuda de otras provincias y pusimos los mejores investigadores de Corrientes».

Luego, el gobernador expresó: «Confíen en el Gobierno, no tenemos absolutamente nada que ver, no como quieren hacer creer algunos malintencionados y caranchos políticos. Que no pretendan sentar al Gobierno de Corrientes en esa mesa de 9 de Julio» , dijo, apuntando contra los que buscan sacar rédito político del caso.

«Es inadmisible que desaparezca un niño, pero también lo es la miseria política tratando de desestabilizar al Gobierno de Corrientes. Lo único importante es saber qué paso con Loan y encontrarlo».

En otro pasaje de la conferencia, Valdés reiteró: «Sin dudas hay un aprovechamiento político, buscan lastimar al Gobierno en vistas de las próximas elecciones». En este mismo sentido, añadió: «Sabemos quiénes son los caranchos y dónde están. Sabemos de dónde provienen los ataques. Pretenden adelantar las elecciones. Pretenden sentar en el banquillo de los acusados al Gobierno provincial».

Cambios

Tras el cambio en la cúpula policial con la asunción del nuevo jefe y subjefe de la fuerza, el gobernador adelantó que avanzará con modificaciones estructurales. «Vamos a tener un mayor control político de la Policía para estar en pleno conocimiento de los agentes denunciados». Y anunció: «Asuntos Internos va a estar ahora en el Ministerio de Seguridad y ya no dentro de la órbita de la Policía».