Intendente correntino puso a disposición un colectivo para que niños de zonas rurales vayan a la escuela

El intendente de La Cruz, sobre cómo está el tiempo expresó: «está instable el tiempo, llovió, está muy húmedo, seguramente se vendrán más lluvias, para el campo está bien».

A su vez, Carlos Fagúndez, comentó: «construimos viviendas, aumentamos la red de alumbrado público, mejoramos el barrio de calles y la recolección de residuos, con las cuentas equilibradas, cuidando los fondos».

Asimismo, el intendente de La Cruz, mencionó: «me tocó gobernar en la crisis del 2001, y esta crisis es mucho más complicada, pero estamos agudizando el ingenio y siempre cuidando los recursos para la asistencia alimentaria y social».

Al mismo tiempo, el jefe comunal, manifestó: «nos encontramos con una situación difícil, todos los días recibimos demanda de trabajo de pobladores vecinos»; y señaló: «aumentamos un 25% los haberes de los trabajadores municipales en diciembre, en enero un 10% y en febrero otro 10%, tenemos que buscar el equilibrio para cumplir con los trabajadores».

En ese mismo sentido, el intendente de La Cruz, describió: «está la arrocera que demanda mucha mano de obra y el aserradero también, la actividad metalúrgica, por ejemplo, está caída, la demanda está caída por lo que no hay trabajo, se complica mantener a los trabajadores y el consumo en lo comercial ha bajado».

Respecto de un colectivo que puso a disposición de los vecinos de la localidad, Fagúndez, contó: «en 2016 yo no era funcionario todavía, y veía como las mamás llevaban en moto sin casco a sus hijos, y eso era muy peligroso, planteé al gobierno de ese entonces, la posibilidad de contar con un transporte para trasladar a los niños de zonas rurales y alejadas, pero no tuve respuestas»; y añadió: «compré en 2019 cuando no era Intendente, para que funcione trasladando a los niños, yo me encargo de pagar el combustible y el chofer y me da la satisfacción de que los chicos concurran de manera segura a la escuela».

«Pensé en donar el colectivo, pero es difícil que funciona si alguien no le cuida, yo cuido ahora al colectivo, lo manejo yo o un amigo, desde las 7 de la mañana está funcionando, más o menos 60 chicos van y vienen todos los días» afirmó el intendente.

Por último, de su opinión sobre Milei, el jefe comunal, consideró: «espero que le vaya bien, pero ahora lo que está haciendo es todo lo que había anunciado, no obstante antes de las segunda vuelta me manifesté como radical, de cuál era mi posición»; y finalizó: «soy defensor del Estado presente, el mercado no construye escuela, rutas, hospitales, yo creo en la justicia social, pero espero que le vaya bien a pesar de las diferencias que tengo con él».