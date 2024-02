Emotiva despedida de Iván a Rodrigo a más de un mes del fatal accidente

A más de un mes del trágico incidente, Iván Lovera quien lleva adelante su recuperación, recordó a su amigo Rodrigo a través de una publicación en su cuenta de instagram. «Siempre preguntaba por vos, pedía que estés bien pero la verdad llegó y me parte el alma», expresó.

Luego de varias semanas del accidente, Iván se recupera y recientemente se entera del deceso de su amigo/compañero e hizo su descargo con una publicación en las redes sociales.

«Amiguito que tristeza me da saber de tu partida. Siempre crei y rogaba que estés bien. Siempre preguntaba por vos. Como estabas y pedía para que no estés pasando por lo mismo que yo. Pero bueno la verdad llego y me parte el alma. Recordaré siempre los mejores momentos. Risas, charlas y hasta peleas que después siempre terminaba en un abrazo. Fuiste sos y seras una gran persona. Un gran amigo nunca se va, siempre queda en el corazón. Tu partida dejo un vacío difícil de llenar. Siempre te voy a recordar AMIGO RODRI.» Cerró su descargo Iván.

Recordemos que el trágico choque dejó dos soldados como víctimas, quienes iban a trabajar. El responsable, un menor de edad alcoholizado quien no fue detenido, huyó del lugar dejando a un soldado muerto (Rodrigo) y un herido de gravedad (Iván), quien fue trasladado a la ciudad capital para su recuperación.