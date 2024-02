Lisandro Almirón sobre el «Han reventado las arcas del país»

«Conforme respecto a los acuerdos y a la capacidad de consenso que se logró en tan poco tiempo. Es necesario encontrar las soluciones», dijo Almirón sobre lo que dejó la aprobación de la Ley Ómnibus en general.

«Todos los gobernadores han sido escuchados y siempre, algunos no es tan de acuerdo con hacer ajustes. El impuesto país no es coparticipable y no ha creado la actual gestión», aseguró el legislador sobre el reclamo de algunos gobernadores.

«No pueden pagar justos por pecadores. Las personas que administran bien no pueden ser tenidas en cuenta de la misma manera que aquellas que administran mal. Hay que tener una solidaridad con la situación que está viviendo el país, han reventado las arcas del país y hoy algunos gobernadores que mal administran sus provincias terminan siendo los que siempre concentran el poder», aseguró.

«Cuando uno le ajustas clavijas empiezan a generar estos problemas. Lo único que están buscando es ver cómo se financia política», acusó.