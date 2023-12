Un joven de 15 años murió en un incendio provocado por luces navideñas que rodeaban el pesebre

A pocos días de la Navidad, un terrible accidente conmocionó a los vecinos de la ciudad de Valledupar en Colombia: un adolescente de 15 años murió en un incendio provocado por el recalentamiento de unas luces navideñas que estaban en el pesebre.

De acuerdo a lo que informaron los bomberos, el hecho ocurrió en la madrugada del sábado pasado mientras Luis Mateo Rojano Rodríguez, la víctima, y su familia dormían.

El accidente habría sido agravado por dos motos que se encontraban en la casa y que se prendieron fuego junto a las pertenencias de la casa.

Las primeras personas en darse cuenta del incidente fueron sus vecinos, quienes intentaron rescatarlos pero no pudieron ingresar rápidamente ya que las puertas y las ventanas no se podían abrir.

«Yo me levanté a las 3:40 de la mañana cuando veo el humo negro y me acerqué a la casa. Los vecinos ya estaban intentando abrir, pero fue imposible. Por eso, me subí por el techo y entré. Saqué a la señora y cuando intenté sacar al nene no pude porque había demasiado humo y era imposible poder entrar. Fue demasiado tarde, no pudimos hacer nada», detalló Isaías Fernández, uno de los hombres que vivía cerca de la familia.

En total, eran cinco personas las que se encontraban adentro de la vivienda, incluyendo a Luis Mateo que ya se encontraba inconsciente cuando lo sacaron del lugar.

Sin embargo, todos fueron trasladados de urgencia al hospital más cercano. Según informó la prensa local, los sobrevivientes sufrieron quemaduras en diferentes partes del cuerpo.

Carlos Viloria, uno de los miembros del Cuerpo de Bomberos de Valledupar, aseguró que cuando llegaron, ya habían sacado a todos, por lo que se dedicaron a controlar el incendio.

Una vez que lograron apagarlo, encontraron la causa: «El incendio se presentó en la sala de la vivienda y, justo ahí, se encontraba un pesebre con luces navideñas que se pudo haber prendido fuego por recalentamiento».

«Además, habían dos motos que se incineraron y esto hizo que el incendio se propagara. La casa se ahumó por completo, lo cual llevó a las pérdidas materiales», agregó.

El adolescente de 15 años fue el único que no sobrevivió a la tragedia, por lo que ahora alertan sobre el uso de las decoraciones de Navidad: «La recomendación es que, cuando se acuesten, desconecten las luces navideñas, porque si las dejan encendidas se recalientan y eso puede provocar un incendio», concluyó Viloria.