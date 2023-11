Uno de los hombres más ricos del mundo: «Hay prosperidad para la Argentina»

Lo hizo mediante un comentario en la red social X, de la que es dueño, al comentar un posteo de la cuenta «EndWokeness» que decía, en inglés: «Mierda, la Argentina acaba de elegir a Javier Milei como su próximo presidente. Hoy se hizo historia en la Argentina».

Musk no dudó en suscribir el posteo, al que agregó el comentario «Prosperity is ahead for Argentina», traducible como «Hay prosperidad para la Argentina», una suerte de augurio muy positivo.