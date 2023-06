Padre Juan Carlos: «No tenemos profesionales dedicados al problema de adicciones»

Así se expresó el sacerdote Juan Carlos López, vicario general de la Diócesis de Goya y asesor diocesano de la Pastoral de las Adicciones, durante la homilía que pronunció en la noche del lunes en la Iglesia Catedral, en el Día Internacional de la lucha contra las drogas ilícitas. Previo a la celebración de la santa misa, se realizó una marcha con antorchas por las calles de la ciudad con la consigna «Ni un pibe menos por la droga».

La marcha se inició en la Plaza Mitre, y tuvo como objetivo «profundizar la reflexión sobre el problema de las adicciones, su impacto en las vidas de los sectores más vulnerables y de animar a encontrar soluciones concretas y creativas», manifestó el padre Juan Carlos López.

«Dios nos quiere libres de todo y de todos, no nacimos para ser esclavos de nada ni de nadie. Dios quiere que vivamos una vida en plenitud» dijo en el inicio de la homilía.

Expreso que este dia «con nuestra oración, el compromiso y el acompañamiento, decimos al que esta caído, que está roto y a las familias que están rotas, que hay esperanza».

Recordo mas adelante: «Yo siempre les digo a los chicos que están afectados por esta dependencia, de que así como hay algunos que te sacan el dinero, que venden sin ninguna preocupación, de si te deterioran o destruyen, solamente es una cuestión de negocio, también hay otras personas que están dispuestas a dar una mano de esperanza».

«En el mundo hay mucha gente mala, dañina, nociva y también hay siempre gente dispuesta a dar una mano» sostuvo.

Dijo que «Jesús nos enseña a no juzgar, a no etiquetar, porque puede ser uno de los modos fáciles de no comprometerse».

El padre López planteó situaciones donde «podemos decir, eso no es asunto mío y entonces no me interesa el tema, no es algo que a mí me toca o el peligro de decir nunca me va a pasar» y en esa línea afirmó con énfasis: «El tema de las adicciones tiene que ser un tema de todos».

Explicó luego: «A nosotros como Iglesia no nos corresponde salir a delatar, a decir quiénes son los que venden, reparten o traen las drogas, para eso, están los que tienen que controlar en la sociedad y el Estado ocuparse».

«No hay droga buena y una droga mala. Tenemos que saber que toda droga mata» expresó y añadió «también decimos no a la despenalización porque la droga siempre mata, deteriora y enferma».

«La jornada nos llama a rezar por muchas familias, heridas, quebradas, caídas que son muchas y que sufren en nuestra ciudad, que están necesitando acompañamiento, apoyo y lugares para proponer la rehabilitación» dijo.

Planteo: «Nos falta mucho y aquí en Goya no está reglamentada la ley de salud mental, no tenemos personas capacitadas para la recuperación de personas que están en adicciones, entonces, nos ocupa a todos, especialmente a los gobernantes y a los legisladores que hemos votado».

Finalmente el padre Juan Carlos Lopez señalo que «como Iglesia es mucho lo que tenemos para ofrecer porque creemos en un Dios de vida y también porque Jesus vino a darnos un evangelio de la vida»

