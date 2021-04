Coronavirus en Mercedes: Mañana hisoparán en los barrios Comunicaciones y J.M Gómez

13 abril, 2021 201

La ciudad tuvo su primer día de hisopados masivos con puestos en la Plaza 25 de mayo.

Mañana los puestos detesteos estarán ubicados en los barrios Comunicaciones y José María Gómez, además de los dos de hoy. Con la descentralización de test, se busca terminar rápidamente con el rebrote.

Las medidas propuestas por el comité de crisis local el fin de semana pasado para aplicarlas en la ciudad fueron aprobadas y bien vistas por el comité de crisis provincial aludiendo que esas medidas son positivas en la medida que se cumplan y que para ello necesitan la responsabilidad de toda la población circulando siempre y cuando fuera necesario.

Con respecto a los testeos que se venían realizando hasta el momento la Dra. Lacour comunicó que los fines de semana no se realizaban hisopados por lo que no era raro que los días lunes no hubieran casos nuevos.

Con respecto a las vacunaciones estas son seleccionadas, cruzamiento de datos previos, por el Ministerio de Salud de la Provincia de Corrientes quienes luego envían las listas de personas a ser vacunadas y la misma cantidad de dosis a las distintas localidades.

Las personas que figuran en dichas listas deben dirigirse al hospital para informarse de ello, ya que está legalmente prohibido publicar datos personales de los pacientes en las redes sociales.

Con respecto a los aislamientos de las personas positivas y los que tuvieron contactos estrechos con estas son de 10 días para cada uno.