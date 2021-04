Continúan los respaldos para Valdés: Ahora el senador Flinta hizo pública su postura

11 abril, 2021 13

Ya lo había hecho el senador Noel Breard y también el ministro Vignolo. Así la dirigencia radical a nivel provincial va demostrando su conformidad con el actual Gobernador de Corrientes.

El senador provincial, dialogó en exclusiva con Carlos Alonso en Lo bueno, lo malo y lo feo y se refirió a la importancia del desarrollo turístico y a las futuras elecciones en el marco de la pandemia. “Naturalmente, la candidatura de Gustavo Valdés se va a dar por la imagen positiva que tiene hace varios meses“, afirmó.

En referencia a la proyección de los Esteros del Iberá como principal destino turístico de la provincia, el senador, señaló que el objetivo es recuperar la fauna que se extinguieron en su momento mediante alianazas con organizaciones no gubernamentales y recalcó: “El fin es concretar el desarrollo local de las localidades en inmediaciones de los Esteros para que todas puedan ofrecerlo como destino turístico”.

“Los dirigentes políticos actualmente y por primera vez, hablan de turismo”, valoró Flintas y recordó que en el sector hay inversión pública y privada para ofrecer precios variados: “Nadie puede decir que no puede ir al Iberá porque es caro“.

Contexto de pandemia

“El presidente ha perdido mucho prestigio en el manejo de un tema que no es sencillo, es sensible y complejo. Hace lo que puede y la sociedad ha tomado una decisión que es trabajar como sea porque no se puede dejar de trabajar y en ese contexto es difícil generar restricciones”, manifestó el referente de la alianza Encuentro por Corrientes y envió mensaje a toda la comunidad: “Vamos a tener que convivir con el virus y va a marcar nuestras vidas por mucho tiempo. Hay que cuidarse, mantener las medidas preventivas dispuestas por Nación y Provincia y la gente joven, debe tener en cuenta que pueden contagiar a sus padres, madres y abuelos”.

Corrientes tiene un promedio de mortalidad menor a la del país y habla de las decisiones políticas del Gobierno. Mucho más que eso no se puede hacer

Próximas elecciones

“Las condiciones del proceso electoral, prorrogar las elecciones PASO y se habla de eso, no hay una propuesta concreta”, señaló Flinta en referencia a una posible medida dispuesta por el Gobierno Nacional. “El periodo electoral de Corrientes está establecido en la Constitución y puede ser del 10 de agosto al 10 de octubre”, aseveró.

Finalmente, en referencia a las próximas elecciones, aseguró: “El candidato a gobernador es radical y es Gustavo Valdés”. Asimismo, se refirió a las elecciones de la Ciudad de Corrientes: “El candidato a intendente debería ser Eduardo Tassano porque puso en valor la relación con provincia como se remarcó en la campaña”.

