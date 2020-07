Avanzan las obras de refuncionalización del “paseo del ferroviario” en Mocoretá

16 julio, 2020 18

Los trabajos incluyen pavimentación, veredas adoquinadas, colocación de nuevas luminarias y otras tareas. El proyecto se enmarca en la puesta en valor en el sitio que se encuentra dentro del predio de la ex estación de tren.

La Municipalidad de Mocoretá se encuentra ejecutando un ambicioso plan de obras en el predio del ex ferrocarril que, entre otros trabajos, incluirá la refacción y refuncionalización del edificio de la antigua estación, que actualmente funciona como Casa de la Cultura. La intervención se realiza con fondos propios y mano de obra municipal. Si bien no está definido el plazo de finalización, estiman que las obras concluirán entre los meses de septiembre u octubre.

Al respecto, El Litoral dialogó con el intendente Juan Pablo Fornaroli, quien expresó que “estamos trabajando hace varios meses, y es una obra muy importante porque, entre otras cosas, estamos pavimentando la calle Pedro Pablo Marturet -entre Buenos Aires y Yapeyú- que es una arteria muy importante, que pasa frente al edificio municipal. El predio que antiguamente pertenecía al Ferrocarril Argentino es un parque grande y estamos modificando todo el paseo, que es un punto de encuentro de nuestra ciudad y va a quedar muy lindo”. En cuanto a las obras expresó que además se está trabajando en la renovación de las veredas, con adoquinado y la colocación de nuevas luminarias led, además de todo el parquizado.

Por otra parte, indicó que están restaurando el edificio que funcionaba como estación, donde actualmente se encuentra emplazada la Casa de la Cultura. “Hace muchos años en el piso del lugar se habían colocado los nombres de las personas que trabajaron ahí, al menos desde que se tiene registro, pero eso se fue desgastando. Ahora vamos a poner esos nombres en placas en las paredes a modo de reconocimiento”, indicó. En este sentido, agregó que la puesta en valor del edificio requiere un trabajo minucioso, “porque la estructura tiene madera muy antigua en pisos y techos, y requiere ciertos pasos para ir recuperándola”.

En cuantos a los plazos, Fornaroli explicó que “por la situación sanitaria los trabajos fueron un poco más lentos. Además, como estamos invirtiendo recursos propios y empleamos mano de obra municipal, no ponemos plazos. Empezamos hace varios meses y vamos regulando para tener equilibrio económico, pero esperamos que entre septiembre y octubre podamos finalizar”