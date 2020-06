Diversas propuestas y gran cierre musical de Grupo Límite en el séptimo día de la Feria Digital del Libro

27 junio, 2020 41

Este viernes se realizó la séptima jornada de la Feria Digital del Libro de Mercedes, la primera del país en este formato, que es llevada adelante por el Concejo Deliberante bajo la presidencia del Dr. Pablo Romero y la Municipalidad.

Desde educación hasta la moda, pasando por el derecho y la inclusión, con la música siempre acompañando antes de bajar el telón, así fue el séptimo día de la innovadora exposición literaria virtual que disfrutan todos los mercedeños.

“La idea es que estén todos, lo importantes es el libro, nuestros panelistas son de primer nivel y nunca me voy a cansar de agradecerles por aceptar esta propuesta”, dijo el Dr. Pablo Romero.

La transmisión comenzó con una charla brindada por la Licenciada en Ciencias de la Educación María Magdalena Blasich quien abordó el tema “Lazos Educativos Virtualizados”.

El tema que nos preocupa a todos, el COVID-19, tuvo su lugar en la feria a través de una charla brindada por Juan Pablo Demaria Aguilar quien trato el tema “El virus vino de arriba”, el papel de Argentina en las relaciones internacionales en la pandemia.

También pasaron durante esta jornada la Abogada Marta Lastra quien hablo sobre autismo y el Titular de la Cátedra Abierta de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Formosa Prof. Juan Eduardo Lencak.

Otra ponencia rica e interesante que tuvo la feria fue la del Dr. Armando Aquino Britos, ex Fiscal de Estado de la Provincia, quien dio una charla sobre “las noticias falsas y el acoso informático” y de qué manera encarar las defensas judiciales cuando uno es víctima de estas situaciones. El prestigioso profesional felicito al Dr. Pablo Romero por realizar esta feria y poner sobre el tapete este tipo de temas.

El Presidente del Concejo Deliberante, que tuvo a su cargo la presentación, le agradeció a Aquino Britos por su participación y lo comprometió a continuar trabajando juntos a través de capacitaciones, anunciando en tal sentido el Dr. Romero que pronto presentará un proyecto para crear un laboratorio jurídico que estará a disposición de aquellas personas que no pueden acceder pagar un abogado.

La moda y el glamour también dijeron presente en la jornada de este viernes, mediante una charla taller sobre diseño de moda ofrecida por el prestigioso diseñador curuzucuateño, de trayectoria nacional, Justo Ocampo.

La ultima panelista del día fue la escritora y traductora pública mercedeña Clarisa Pereira y el cierre musical estuvo a cargo del Grupo Limite.