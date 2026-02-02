Juan Pablo Valdés: «Anunciaremos aumento salarial en marzo o abril»

El gobernador Juan Pablo Valdés adelantó en declaraciones a Radio Dos que se anunciará un aumento salarial para empleados de la administración pública»en marzo o abril».

«Vamos a continuar con políticas de mejora salarial, vamos a ser responsables con el porcentaje a incrementar, porque queremos cumplir con el porcentaje y la meta», afirmó el gobernador Juan Pablo Valdés en el estudio de Radio Dos.

El mandatario agregó que se está trabajando en ese sentido y manifestó que «vamos a ser responsable en el cumplimiento de la meta» y expresó y agregó que «en marzo o abril habrá anuncios, cuando esté lista la meta lo vamos a decir, si se puede antes, será antes».

En este sentido, mencionó además sobre el inicio del ciclo lectivo y los aumentos al sector docente que ya se están realizando reuniones con dirigentes gremiales con los ministros Marcelo Rivas Piasentini y Ana Miño y remarcó que «continuaremos con las mejoras salariales».

No descartó también mantener reuniones con dirigentes sindicales «de ser necesario» y a abogó por el diálogo y «trabajar todos juntos».

Valdés aseguró también en Radio Dos que «la Provincia no está quebrada, está ordenada». Vamos a seguir ordenados y dando prioridad a ciertos gastos y obras».

El gobernador, Juan Pablo Valdés, dijo hoy en estudio de Radio Dos que el lunes se reunirá con el ministro de Economía de la Nación, Luis «Toto» Caputo y adelantó que los temas de agenda serán la situación de crisis que atraviesan la industria textil y forestal en Corrientes y el otorgamiento de predios nacionales en concepto de compensación de deudas.

Dijo además que el principal objetivo de su gestión es «industrializar Corrientes y generar fuentes de trabajo» y confió en avanzar en consensos con el Gobierno nacional tras la reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, aunque aclaró que el diálogo continúa. El mandatario se refirió además a los proyectos nacionales de Reforma Laboral e impuesto a las Ganancias.