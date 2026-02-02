Caen con restos de ternero cuatrereado y vendido en Santa Lucía

El operativo lo concretó personal de la Unidad Especial Policía Rural y Ecológica de Goya desplegado preventivamente en la 2° Sección Paraje «Maruchita», donde demoraron el paso de una camioneta Chevrolet S-10 en la que circulaban dos hombres. De inmediato, demostraron mucho nerviosismo y a simple vista los efectivos descubrieron una bolsa conteniendo la cabeza y restos de cuero de un animal vacuno de corta edad. También llevaban cuchillos y elementos de faena.

Luego de indagar sobre la procedencia, los policías descubrieron que el resto del animal fue vendido a un carnicero en el barrio Estación de la localidad de Santa Lucía, departamento de Lavalle, por lo que con la venia de la Justicia se concretó un allanamiento, logrando incautar el animal cuatrereado.

Ahora, los dos demorados podrían ser acusados por la Justicia de abigeato. En tanto, se ordenó la desnaturalización de la carne incautada por no ser apta para el consumo humano.