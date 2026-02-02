Comunicaciones ya conoces sus rivales para el provincial 2026

La Federación Correntina de Fútbol dio a conocer este sábado la confirmación de los grupos para la próxima edición del Torneo Provincial de Clubes 2026, que contará con la participación de 32 equipos, que estarán divididos en ocho grupos de cuatro equipos cada uno.

En representación a la Liga Correntina de Fútbol se ganaron su lugar en el certamen provincial el Deportivo Empedrado y Sportivo Corrientes, en tanto que fueron invitados Lipton y Boca Unidos, quienes también formarán parte del certamen, por lo que en total serán cuatro los equipos capitalinos.

En cuanto a la conformación de los grupos, Boca Unidos y Lipton competirán en la Zona 1 junto a los equipos de la ciudad de Bella Vista, Estrada y Hogar Hermanos. Mientras que en la Zona 2, Sportivo Corrientes y Deportivo Empedrado compartirán grupo junto con a los elencos de Ituzaingó, El Decano y Unión.

Las Zonas:

Zona 1: Boca Unidos, Lipton, Estrada (Bella Vista), Hogar Hermanos (Bella Vista)

Zona 2: Sportivo Corrientes, Deportivo Empedrado, El Decano (Ituzaingó), Unión (Ituzaingó)

Zona 3: Sportivo Santa Lucía, Matienzo (Goya), Concepción (Saladas), Calle Poí (Saladas)

Zona 4: Central Goya, Huracán (Goya), Football (Esquina), Berón de Astrada (Esquina)

Zona 5: Victoria (Curuzú Cuatiá), Barracas (Curuzú Cuatiá), Porá Purajey (Sauce), Atlas (Sauce)

Zona 6: Panificación (Paso de los Libres), Barraca (Paso de los Libres), Villa Calma (Santo Tomé), Belgrano (La Cruz)

Zona 7: Satuntún (Santo Tomé), Berón de Astrada (Santo Tomé), Estudiantes (Virasoro), San Alonso (Viraroso)

Zona 8: San Lorenzo (Monte Caseros), Monte Caseros 2, Comunicaciones (Mercedes), Villa del Parque (Curuzú Cuatiá)