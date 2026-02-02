Colón de Santa Fe, el desafío de Comunicaciones esta noche

Comunicaciones ya dejó atrás el triunfo ante Villa San Martín y se enfoca en su próximo compromiso. El lunes 2 de febrero, desde las 21.30, el aurinegro recibirá a Colón de Santa Fe en un duelo clave con el objetivo de seguir escalando posiciones en la tabla de la Conferencia Norte de la Liga Argentina.

El encuentro será arbitrado por Gustavo Danna y Martín Pietromonaco, mientras que el comisionado técnico será Luis Manuel Duarte.

Ambos equipos llegan fortalecidos anímicamente. Comu viene de vencer el pasado jueves a Villa San Martín de Chaco por 84 a 71, mostrando pasajes de buen juego que le permiten sostener su fortaleza como local, condición en la que no ha perdido en este 2026. El aurinegro se ubica en la séptima posición con un récord positivo de nueve triunfos y ocho derrotas.

Colón, por su parte, atraviesa un momento de levantada. En su última presentación superó en Santa Fe a Jujuy Básquet por 89 a 67 y se ubica en el puesto 16 de la tabla con cinco partidos ganados y once perdidos.

No existen antecedentes entre ambos equipos en esta competencia, ya que si bien compartieron la Conferencia Norte la temporada pasada, lo hicieron en zonas diferentes.