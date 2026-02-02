Los DNI y pasaportes continúan con alta demanda en Corrientes

En las vacaciones de verano se intensifica la demanda en el Registro Civil de Corrientes. Pablo Cano, director del organismo, brindó detalles sobre la alta demanda de trámites de documentación registrada durante el mes de enero, especialmente en DNI y pasaportes.

Según explicó, el organismo trabaja en horario normal, pero con el 50% del personal debido al período de feria, lo que coincide con un fuerte incremento de solicitudes. «En esta época mucha gente advierte a último momento que tiene el DNI vencido o el pasaporte próximo a vencer», señaló.

Cano indicó que los trámites comunes presentan actualmente una demora de entre 45 y 60 días, situación que se ve agravada por inconvenientes logísticos vinculados al RENAPER. En ese sentido, recordó que, tras una nueva licitación, la distribución de DNI y pasaportes dejó de estar a cargo del Correo Argentino y pasó a la empresa Ocasa.

Si bien el sistema de distribución se encuentra en proceso de mejora, Cano explicó que Ocasa aún no cuenta con la infraestructura territorial que tenía el Correo Argentino, por lo que la mayoría de los documentos se entregan directamente en las oficinas donde se realizó el trámite, con escasa entrega a domicilio.

Finalmente, aseguró que, pese a las dificultades, el Registro Civil continúa atendiendo a todos los ciudadanos y trabaja para resolver los inconvenientes que surgen en el día a día.

Cambios del DNI y Pasaporte

El nuevo DNI se fabricará en policarbonato e incluirá un chip sin contacto, lo que permitirá validar la identidad con mayor rapidez y protección. Además, los datos estarán grabados por láser y tinta a chorro, siguiendo los estándares de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional). También se suman medidas visibles de seguridad de Nivel 1, fácilmente identificables.

Entre los principales cambios del nuevo DNI, se destacan: material de policarbonato más resistente, chip inteligente sin contacto para lectura digital segura, grabado láser de los datos personales, diseño con medidas de seguridad visibles, sin herramientas especiales y aspecto diferenciado según la edad del titular.