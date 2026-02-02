El Gobierno incluyó a Santa Cruz en la emergencia por los incendios forestales

El Gobierno nacional declaró este lunes la Emergencia Ígnea en Santa Cruz a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 80/2026, publicado a la medianoche en el Boletín Oficial. Con esta decisión, esa provincia se sumó a las que ya habían sido alcanzadas por la medida: Chubut, La Pampa, Neuquén y Río Negro.

La decisión del presidente Javier Milei busca responder a crítica situación generada por los incendios forestales que azotan a la Patagonia; y en ese sentido, refuerza los recursos para combatir el fuego y asistir a las poblaciones que fueron afectadas.

En Santa Cruz, las llamas superaron la capacidad de respuesta de los equipos desplegados en el territorio, especialmente luego de los focos que arrasaron zonas del Parque Nacional Los Glaciares.

Qué implica la Emergencia Ígnea y la declaración de zona de desastre

La declaración de Emergencia Ígnea habilita al Estado nacional a actuar de manera inmediata y excepcional frente a los incendios. Entre los principales puntos del decreto se pueden destacar:

Refuerzo de la asistencia logística y operativa en las provincias afectadas.

Envío de fondos extraordinarios destinados a cuerpos de bomberos voluntarios, brigadistas y organismos de combate del fuego.

Simplificación de trámites administrativos, para acelerar compras, contrataciones y despliegue de recursos.

Coordinación directa entre Nación, provincias y municipios.

La situación crítica en la Patagonia

La declaración de emergencia ocurre en medio del avance de incendios en distintas provincias de la Patagonia. El Gobierno ya había declarado la emergencia en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa a fines de enero, luego de los graves daños en el Parque Nacional Los Alerces. Ahora, la situación en Santa Cruz obligó a ampliar el alcance de las medidas.

El Gobierno justificó el uso del DNU en la urgencia de la situación. Según explicaron, el escenario climático extremo y la magnitud del daño ambiental hacían inviable esperar los tiempos legislativos habituales. La medida permite liberar fondos, movilizar recursos y reforzar personal sin trabas administrativas.