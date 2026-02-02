Internacionales

Perú aprobó la extradición de «Pequeño J», el principal acusado del triple crimen de Florencio Varela

El gobierno peruano dio luz verde al traslado de Tony Janzen Valverde Victoriano. Será juzgado en Argentina por los femicidios de tres jóvenes.

El Gobierno de Perú oficializó este sábado la decisión de conceder la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como «Pequeño J», requerido por la Justicia argentina como el principal responsable del brutal triple crimen de Florencio Varela.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la medida fue formalizada a través de la Resolución Suprema Nº 041-2026-JUS, firmada por el presidente peruano José Enrique Jerí Oré y publicada este 30 de enero en Lima.

El imputado será trasladado al país para ser procesado por los asesinatos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20). La carátula del expediente lo acusa de «homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos».

Condiciones para la entrega

El dispositivo legal establece requisitos estrictos para concretar el traslado. Previo a la entrega, las autoridades peruanas deberán verificar que «Pequeño J» no tenga procesos penales pendientes ni sentencias condenatorias en su país de origen; de existir alguna causa abierta, la extradición se considerará aplazada.__IP__

Asimismo, el Estado argentino debió ofrecer garantías de que se le computará al detenido el tiempo de privación de libertad que demandó el trámite de extradición en la República del Perú. La resolución lleva también las firmas del Ministro de Justicia, Walter Eleodoro Martínez Laura, y del Canciller, Hugo Claudio De Zela Martínez.

Fuente: Noticias Argentinas

