Valdés destacó «el arroz premium» que se produce en Corrientes en la apertura de cosecha de Adecoagro

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este jueves la Apertura de Cosecha de Arroz de la firma Adecoagro, en la estancia Itá Caabó, en Mercedes. En la oportunidad, el mandatario sostuvo que este cereal «que producimos en Corrientes, es premium», a la vez que valoró la injerencia de la mencionada empresa en la provincia, en lo que respecta a la generación de mano de obra e inversiones en infraestructura, maquinaria y logística.

La actividad dio inicio pasadas las 9 con las palabras de bienvenida a cargo del cofundador y Ceo de Adecoagro, Mariano Bosch, luego se procedió a la disertación de diferentes actores presentes como el Fundador y director de Invecq, Esteban Domecq, el profesor de la Universidad de Arkansas Álvaro Durand Morat, el Director Ejecutivo del FLAR, Eduardo Graterol y referentes de la firma de Adecoagro. Cada uno de los mencionados expusieron sobre diversos ámbitos referidos a la producción arrocera.

Apertura por parte del Gobernador

Al inicio de su alocución, el gobernador comenzó precisando el trabajo que realiza el Gobierno provincial para potenciar el sector en Corrientes diciendo que “nosotros tenemos que lograr con el Estado de Corrientes las facilidades, las condiciones de tipo políticas y económicas, es decir, tener un objetivo y un norte claro, y ¿cuáles son estas condiciones? las condiciones fundamentalmente son no recargar al sector de impuestos, sino que a medida que nosotros vamos cargando de impuestos al sector, nosotros vemos que nos convertimos en poco competitivos”. “Por eso todos los impuestos que cobramos van directamente al sector, no van a los sectores del Estado y esto verdaderamente es fundamental”, continuó diciendo y agregó que “venimos haciendo inversiones importantes que son solamente en materia de camino de electrificación rural y por supuesto sanidad animal, pero es un impuesto que nosotros lo trabajamos permanentemente con los sectores y tenemos en Corrientes los impuestos inmobiliarios son de los más bajos de la República Argentina”.

En esa línea, Valdés precisó que otro tema a tener presente para continuar abordando es “el uso del agua” ya que “es pocas veces conversado, pero que es una tasa que repercute, directamente sobre el sector y que nosotros lo tenemos realmente en condiciones ventajosas respecto de otras provincias y lo vamos a mantener en esos niveles”.

Así consideró que “no hay posibilidad de desarrollo si nosotros no tenemos la visión del sector político que la única manera de gobernar bien es produciendo e industrializando” y por eso, mencionó que “vamos a seguir reclamando al Gobierno nacional para tener condiciones de industrias que sean adecuadas, porque si no es difícil”.

“Y lo otro que tenemos que hablar en esta época es de logística. La logística es central y fundamental, pero lamentablemente la Argentina tiene ciclos y lo vimos a lo largo de los tiempos”, aseguró haciendo referencias a las complicaciones que se presentan y ante ello, destacó la labor de la provincia precisando que “nosotros decidimos hacer inversiones que nunca antes se hicieron y nos dijeron para qué van a invertir en la generación de nuevos puertos si no existe carga. Y yo digo que sí existe carga, que está transportada por camiones y que tiene que haber logística e inversión con visión de futuro”.

Inversión en puertos

“Así decidimos invertir en un puerto con una inversión cercana a los 50 millones de dólares que va a posibilitar también en el norte de Corrientes tener acceso a otros destinos” porque “si no embarcamos, si no tenemos la posibilidad de salir logísticamente por el río Paraná, va a ser absolutamente imposible que nosotros podamos tener un producto más competitivo. Y vamos perdiendo mercado porque nos vamos convirtiendo en caros y no competitivos por razón de precios”, detalló haciendo referencia a la apuesta en materia de puertos en la provincia.

Posteriormente, Valdés adelantó que “vamos a estar inaugurando el puerto más grande en la historia de la provincia de Corrientes, que va a ser el puerto de Ituzaingó” pero “el sector arrocero también va a aprovechar estas condiciones de logística”, resaltó y acotó que “no es el único puerto que tiene que desarrollar la provincia de Corrientes” ya que “estamos terminando el otro puerto que tiene que ser arrocero, en el centro de la provincia del sur, entre Goya y Lavalle”. Allí, la provincia según lo precisó el gobernador se volcará una inversión cercana a los 12 millones de dólares.

Cuestiones energéticas

“Otra de las cuestiones que tenemos que hablar es de energía, invariablemente, respecto del arroz porque nosotros comenzamos un modelo importante respecto del cobro de la potencia utilizada y estamos abiertos a seguir trabajando respecto del valor de la tarifa energética”, expresó Valdés para referirse a la cuestión energética que se presente. Así, sostuvo que “siempre Argentina tuvo una macro que es desconmensurado donde tuvimos un subsidio energético en los últimos tiempos que no fue adecuado a la política económica y por supuesto que la matriz es competitiva, por un lado, porque es energía barata, pero termina destrozando la macro a nivel nacional y terminamos pagando con inflación”.

Ante esta problemática que atraviesa el país, el gobernador dijo que “nosotros tenemos que comenzar a desandar ese camino y por eso nosotros desde el Gobierno provincial, hoy que tenemos la matriz insertada, tenemos que comenzar a revertir ese proceso y tenemos que hacer que el valor de la energía industrial realmente sea un factor de competitividad asumido por las provincias argentinas”.

“Por eso estamos comenzando a través de la Secretaría de Energía, de la Dirección Provincial de Energía, a desandar ese camino para que podamos volver a ser competitivos a nivel nacional y agregarles a las condiciones de suelo, de sol y agregarles condiciones que tienen que ver con la competitividad que le podemos dar desde la política. Por eso la plantación de arroz cada día nos llena de orgullo y es el símbolo de que en la provincia de Corrientes estamos trabajando para ser mejores”, explicó Valdés sobre el plan ejecutado en Corrientes para incentivar la producción arrocera.

Productividad en números

Acto seguido, mencionó cifras que antes eran anheladas y hoy son una realidad diciendo que “siempre soñamos con superar las 100.000 hectáreas y hoy lo estamos logrando. Hoy estamos logrando que el sector arrocero verdaderamente le dé impulso” y luego, subrayó que ante estas cifras “el clima de negocios es realmente favorable” y ratificó que “el Estado provincial va a poner todo en materia de inversión e infraestructura para seguir lográndolo”.

A modo de cierre, el mandatario reflexionó que “tenemos que seguir apostando a este sector e impulsándolo para seguir trabajando y espero que sea una muy buena cosecha” y ante los presentes instó a que “sigan invirtiendo” y los invitó a que “apuesten a Corrientes porque para nosotros verdaderamente la forma de gobernar es apostando a cada uno de los productores, a ese esfuerzo y a este orgullo que nos hacen dar a los correntinos”, cerró.

De esta manera, tras dar la apertura del evento, se procedió a un almuerzo y luego de ello, se dio paso a la exposición de dos paneles, por un lado, el panel de innovación: genética, sustentabilidad: uso de biológicos y huella de carbono. Tecnologías aplicadas y por el otro, el panel producción: negocios de arroz: sistemas productivos y cosecha.

Declaraciones a la prensa

Tras realizarse lo antes mencionado, el gobernador Valdés mantuvo contacto con la prensa donde comentó varios temas comenzando por el evento en sí, donde precisó que “estuvimos dialogando con diferentes actores productivos donde pudimos ver que tenemos un buen trabajo ejecutado y buenos rindes de la mano de mucho profesionalismo que apuestan a la industria de Corrientes en material de arroz”.

Acto seguido, el mandatario detalló que “en los últimos dos años contamos con 100 millones de dólares invertidos en materia de producción, infraestructura para el sector donde Corrientes llegó a 120 mil hectáreas producidas”.

En cuanto a Adecoagro, Valdés sostuvo que “es una de las máximas exponentes porque el arroz que producimos es premium porque va a muchos países y eso es apostar al campo y a la producción”.

“Nosotros producimos el doble que Entre Ríos y más arroz que España y eso habla de la potencialidad que tenemos”, detalló al referirse a la producción correntina y remarcó la importancia de inversión centrada en el valor del suelo, tierra, agua y las posibilidades de la provincia que le permite que “una competitividad mayor a varias provincias”, agregó.

Foro de inversiones en Buenos Aires

Por otro lado, el mandatario fue consultado sobre su disertación en la jornada del miércoles en el Foro de Inversiones donde detalló que el trabajo ejecutado fue “que estuvimos invitando a distintos inversores en el rubro de madera donde sabemos el potencial del polo de desarrollo que contamos porque somos los números uno en la industria forestal” y por ello, “tenemos que contar con la previsión e inversión necesaria”.

Acuerdo de la ruta 117

Tras su paso por Buenos Aires, Valdés junto al Gobierno nacional logró concretar acuerdos para la concreción de la RN Nº117 ubicada en Paso de los Libres y ante esto, precisó que “nosotros nos vamos a ocupar de trabajar en manera conjunta ya que contamos con una respuesta real y concreta y ahora vamos a trabajar para reparar esa vía de ingreso dándole una mano al Gobierno nacional e inversores”.

Asimismo, precisó que desde el Gobierno provincial se avanza en el estudio del proyecto ejecutivo del puerto de Lavalle para contar con mayor competitivdad en la zona.

Trabajo en conjunto

Por su parte, el gerente de Negocio de Arroz de la firma Adecoagro, Walter Cardozo al tomar contacto con la prensa agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y nacional por ser parte de la apertura del evento y a la vez, indicó que “nosotros queríamos mostrar que esto sigue creciendo junto a un gran equipo”.

“Corrientes es la provincia que siembra más hectáreas donde hay condiciones excepcionales y por eso, coincidimos con el gobernador que tenemos proyectos por hacer en materia de logística fluvial para seguir avanzando”, mencionó detallando uno de los puntos a trabajar a futuro junto al mandatario correntino.

Finalmente, Cardozo remarcó que Corrientes ante sus niveles de productividad “se diferencia en producción a otras provincias”.

Presencias

Acompañaron al mandatario el ministro de Obras Públicas, Claudio Polich; de Industria, Mariel Gabur, y funcionarios de producción y otras áreas de gobierno.