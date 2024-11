Una influencer quiso sacarse una selfie en el techo de un auto, se cayó y murió atropellada

Una influencer murió tras caerse de un auto en movimiento. La tragedia ocurrió en la ciudad de João Pessoa, Brasil, cuando Amanda Dos Santos Barbosa regresaba a su casa después de una fiesta con amigos.

De acuerdo con el diario O Globo, Dos Santos Barbosa se asomó por el techo y comenzó a tomar fotos y videos, pero se sentó cerca de la ventana de la puerta trasera y, en un instante, perdió el equilibrio y cayó

El impacto que sufrió la joven fue grave, pero la secuencia no había terminado. Si bien un auto logró frenar a tiempo para esquivarla, una camioneta que esperaba en la intersección avanzó y la arrolló. Este hombre fue identificado horas después y fue interrogado por la policía.

Los servicios médicos llegaron de inmediato al lugar y la trasladaron al Hospital de Emergencias y Traumatología. Sin embargo, Dos Santos Barbosa no sobrevivió por la gravedad de las lesiones.

¿Cómo avanzó la investigación?

Seis testigos declararon sobre el caso y todos coincidieron, según el jefe policial Getúlio Machado: el grupo de amigos llegó a un boliche en el barrio Madacaru, consumió alcohol y se fue del lugar tres horas después.

La dueña del auto donde viajaba Amanda, Thaisa Figueredo, quería seguir tomando alcohol, por lo que llamó a otro hombre para que condujera. Este testigo aseguró que estaba sobrio, pero no escuchó que Amanda se había caído porque la música sonaba a todo volumen. Sin embargo, al percatarse del accidente, frenó, todos se bajaron del auto y corrieron a donde estaba la joven. Todos comprobaron que seguía viva.

«Yo no conducía mi auto, le pedí a alguien que lo condujera, porque iba a beber y divertirme, y no quería ser responsable de conducir. El auto era mío, el chico que lo conducía tenía licencia, no estaba borracho. Él no bebía, éramos los únicos que bebíamos. Y luego, cuando regresábamos de la casa de fiestas, de Mandacaru, a otra casa de fiestas, en Bancários, el auto iba a menos de 50 kilómetros por hora», detalló Figueredo en un video que compartió en sus redes para explicar lo que pasó.

«El auto iba lento, pero había muchos gritos dentro del auto, todos gritaban, el sonido era muy fuerte, fue entonces cuando ella se cayó, y Mikelly, la mujer embarazada que estaba al lado de ella, todavía trató de jalarla y gritó: ‘Se cayó, se cayó, se cayó’. Como el sonido era muy fuerte, y después de unos segundos nos acercamos a escuchar, fue cuando me bajé y corrí hacia donde estaba ella. La vi en el suelo. Cuando ella cayó yo no lo vi, así que no podría decir lo que no vi», agregó.

El accidente ocurrió el 18 de noviembre y Dos Santos Barbosa fue inhumada el 19 en la mañana, en el Cementerio de San José.