Padres de Niños con TEA Exigen Cumplimiento de la Ordenanza de Ruidos Molestos y Mayor Apoyo del Municipio

En una contundente declaración, María Rosa Quiroz, integrante del grupo de padres de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) de Mercedes, ha exigido al municipio que cumpla con la ordenanza de ruidos molestos y tome medidas concretas para mejorar la calidad de vida de los niños con TEA en la ciudad.

Un Llamado a la Acción

María Rosa manifestó su frustración ante la falta de acción por parte del municipio en relación con la ordenanza que prohíbe los escapes deportivos ruidosos, una fuente constante de estrés para los niños con TEA. «Desde el municipio, poco les importa hacer cumplir con la ordenanza de prohibir los escapes deportivos,» declaró tajantemente en el programa conducido por Esteban Miño

La Falta de Iniciativas del Municipio

Además de la problemática de los ruidos molestos, María Rosa criticó la inacción de la Gestión Municipal en otros aspectos cruciales para la comunidad de niños con TEA. «Tienen la obligación desde el municipio de hacer charlas, movilizaciones para hablar de autismo, pero nunca hicieron nada. Ahora, cuando vengan las elecciones, van a empezar a hacer campaña seguramente,» afirmó con descontento.

Una Lucha Personal

En su lucha por crear un entorno más amigable para los niños con TEA, María Rosa ha tomado medidas por su cuenta, como pedir a los jóvenes que dejen de hacer ruido en las esquinas. «Yo misma me paré en la esquina para pedirles a los chicos que paren con los ruidos. No hay nadie desde el municipio y el Concejo que haga algo,» relató.

Críticas a la Gestión Municipal

María Rosa también se refirió a la falta de capacitación en el área de Discapacidad del municipio. «En el municipio hay un área de Discapacidad, pero no capacitan a sus empleados, quienes no tienen la culpa. Todos están para la foto pero no hacen nada,» criticó. Esta falta de formación y de políticas efectivas repercute negativamente en la calidad de vida de los niños con TEA y de sus familias.

La Necesidad de Políticas Efectivas

La comunidad de padres de niños con TEA exige que el municipio implemente políticas y acciones efectivas para abordar estas problemáticas. «No hay una sola cosa que desde el municipio hagan para frenar con los ruidos,» concluyó María Rosa. La falta de cumplimiento de la ordenanza de ruidos molestos y la ausencia de iniciativas para concienciar sobre el autismo son cuestiones que requieren atención urgente.

Un Llamado a la Responsabilidad

Las demandas de María Rosa y del grupo de padres de niños con TEA no solo apuntan a la necesidad de un entorno más silencioso y respetuoso, sino también a una mayor sensibilización y formación por parte de las autoridades municipales. La calidad de vida de estos niños depende de la implementación de políticas inclusivas y del compromiso real de todos los actores involucrados.