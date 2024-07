«La hipótesis de un accidente es imposible», sostiene el abogado de Pérez y Caillava

«Estamos esperando que el día que este viernes se levante ya el secreto sumario, entonces vamos a poder tener acceso a la totalidad del expediente», dijo el Dr. González, abogado de Perez y Caillaba.

«Solicité que se cite a Carlos y María Victoria en esta declaración. Ya el día domingo se había presentado este escrito, no tuvimos una respuesta concreta, y nuevamente se volvió a solicitar para que ellos puedan justamente contar qué fue lo que vivieron, qué fue lo que sucedió desde el momento de la desaparición de Loan hasta el momento de su detención»

«Yo tuve la posibilidad de poder ir hasta la provincia de Salta, hasta Güemes, donde ellos se encuentran alojados actualmente, para poder tener una entrevista con ellos, que me cuenten todo lo que saben directamente, y me manifestaron que desean declarar, así que estamos pendientes a que la justicia haga el espacio para que puedan prestar su declaración», confirmó.

«Estamos pendientes justamente de que se les dé la posibilidad de declarar», resaltó y sobre la hipótesis del accidente aseveró que «la desmienten totalmente. Me manifestaron que no es cierta, que esa hipótesis del accidente es una mentira, que no es probable e imposible que hayan chocado a Loan, y mucho menos todas las demás cosas que se dijeron, o que en teoría en Lauduelina dijo que hicieron dentro de este hipotético choque, de meterlo en la caja de la camioneta, de llevarlo y enterrarlo. Es una barbaridad en sí», agregó.