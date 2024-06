Plus para municipales: Empleados que menos cobran coinciden que «hay discriminación»

Varios empleados municipales manifestaron a Minuto Mercedes la disconformidad por el anuncio de la Intendente de Mercedes, Juana Gauto: «No sabemos si va a seguir el plus en ese monto el próximo mes o sólo por este, no nos quedó claro», sostuvo un becario que ahora son llamados «personal transitorio»

Por su parte, Jorge Leoguera en contacto con radio Chart afirmó: «Por supuesto que esto es una discriminación por donde se mire, porque los becarios van a cobrar $20,000 más mientras que los de planta y contratados van a cobrar $70.000».

«Ya van 30 días y no pueden poner en funcionamiento nada, todavía no pudieron bancarizar»

«El incremento para los compañeros «coleros» reciben un aumento del plus de $20.000, ese es el aumento por este mes», agregó. Luego señaló: «Ya van 30 días y no pueden poner en funcionamiento nada, todavía no pudieron bancarizar»

