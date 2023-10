Calvano: “Patricia representa la esperanza de cambio con orden y seguridad para la Argentina”

La Coalición Cívica ARI cierra la campaña electoral de cara a las elecciones generales del 22 de octubre con una grilla de actividades en los barrios, acompañando a la candidata a presidente Patricia Bullrich y a la candidata a diputada nacional, representante de esa fuerza en la alianza, Gabriela Gauna. “Llevamos el mensaje de esperanza que representa Patricia, ella es una salida con orden y segura para la Argentina y, sin dudas, es lo mejor para Corrientes”, afirmó Cuqui Calvano.

Tal como lo desarrolló a lo largo de todo el año, la Coalición Cívica ARI Corrientes realizó este fin de semana un nuevo operativo integral, esta vez en el barrio Pirayuí, para acercar servicios a las familias incluyendo vacunación y desparasitación gratuitas para mascotas, deportes, juegos, asesoramiento en trámites y diversas atenciones. También concretó jornadas deportivas y continuó acercando talleres de oficio de su Escuela de Mujeres Emprendedoras (EsME) a los barrios.

El presidente de la Coalición Cívica ARI Corrientes, Hugo “Cuqui” Calvano, comentó: “Estos operativos y las oportunidades que promovemos desde el partido, nuestra Mesa de Deportes y la EsME son parte de lo que venimos llevando adelante como vínculo con los vecinos y vecinas. Ahora llega a un punto final previo a las elecciones, pero que después continúa todo el año como nos caracteriza a nosotros”.

“Con este trabajo diario que realizamos estamos acompañando la campaña nacional de Patricia Bullrich Presidente. Generar oportunidades en cada barrio es la premisa que tenemos con Patricia Bullrich y Gustavo Valdés, la seguimos en la ciudad de Corrientes con Eduardo Tassano y en todos los municipios con nuestros referentes e intendentes que están empujando”, sostuvo Calvano y agregó que “esta campaña es casa por casa, cara a cara, escuchando y sobre todo transmitiendo Patricia representa la esperanza de cambio con orden y seguridad para la Argentina. Ella, por la trayectoria que tiene en la vida pública, es reconocida por su austeridad, pero también por la firmeza con la que ha defendido sus ideas”.

Calvano ratificó: “Nosotros creemos en Patricia porque estuvo junto a los argentinos en la pandemia, cuando nos querían encerrar eternamente; estuvo junto al campo cuando el campo lo necesitó y va a estar siempre del lado de los que más necesitan. Como ministra de Seguridad, combatió en el narcotráfico como nunca antes en la Argentina y eso es lo que hoy el país necesita, seguridad, orden y estabilidad económica”. “Eso es lo que Patricia puede ofrecer y tiene los equipos con más de 10 gobernadores en las provincias, más de 500 intendentes en todo el país, mayoría en diputados y senadores. Es la mejor posición que tenemos en la historia para poder realmente hacer los cambios que hacen falta y que sean para siempre”, aseveró Calvano.

Por su parte, la candidata a Diputada Nacional por la Coalición Cívica ARI dentro de la alianza Juntos por el Cambio, Gabriela Gauna, llamó a todos los correntinos a votar “con convicción y esperanza”. “Que no nos hagan creer que no hay más nada por hacer, que no hay esperanza, que está todo perdido. Yo hoy creo que tenemos una salida, que tenemos una persona que es la única que puede entender hacia dónde tiene que ir nuestro país y realmente tener lo que hay que tener para tomar las decisiones que Argentina necesita, y esa persona es Patricia Bullrich”, afirmó.

“Con el actual gobierno nacional tenemos millones de argentinos en la pobreza. Adultos mayores que tienen que elegir entre comprar su medicamento o comprar su comida; niños que no se alimentan bien como para desarrollarse bien en la escuela y en su vida; son un montón de situaciones que no son solamente números y porcentajes. Por otro lado tenemos candidatos con propuestas que no tienen sustento. Es realmente triste esta realidad, y por eso creo que tenemos que entender que lo que está en juego el domingo 22 de octubre no es algo menor”, sostuvo la candidata.

“El domingo se definen las riendas de nuestro país, se define la persona que va a liderar y tomar las decisiones a partir del 10 de diciembre en adelante. Y como lo dijo Patricia, los cambios no van a ser mágicos, no van a ser de un día para el otro pero con un gran plan como el que ella propone y un gran equipo de gobernadores, legisladores, intendentes, vamos a poder forjar el futuro que queremos”, agregó Gauna.