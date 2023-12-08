Conocé la grilla completa de artistas de la 33ª Fiesta Nacional del Chamamé
El Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Cultura, confirma la programación artística, día por día, de la 33ª Fiesta Nacional del Chamamé, 19ª del Mercosur y 3ª Celebración Mundial, a desarrollarse del 12 al 21 de enero en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.
El presidente del Instituto de Cultura, Arq. Gabriel Romero, señaló que después de un arduo trabajo, se terminó de definir una grilla artística de una gran diversidad que incluye a las principales figuras del chamamé a nivel mundial, a los nuevos valores que surgen de los certámenes Pre Fiesta, y a artistas de otros géneros que aceptaron la invitación de interpretar chamamé.
De esta manera, los máximos referentes serán parte de una importante grilla de artistas que sumarán sus expresiones culturales para celebrar la identidad del chamamé.
Los confirmados para la edición 33ª de la Fiesta Grande son los siguientes:
VIERNES 12/01
AMERICANTA (PARAGUAY)
BALLET OFICIAL
BOCHA SHERIDAN
CHAMAMECEROS DE LEY
CONJUNTO TRÍO SAN PEDRO
ERNESTITO MONTIEL Y SU CUARTETO SANTA ANA
GIANELLA NIWOYDA
GRUPO DE BUENA FE
HÉROES DE MALVINAS
ISMAEL ECHAGÜE (PARAGUAY)
JUAN CABRERA
JUAN PABLO BARBERÁN
JUANCITO GÜENAGA
MARCIA MULLER
PABLO BENTOS CUARTETO}
PAQUITO ARANDA. PRODUCCIÓN ESPECIAL CON INVITADOS
PAULO Y SÉRGIO ARGELO MS (BRASIL)
RAUL BARBOZA (LEYENDAS)
SILVINA ESCALANTE
TALLARÍN Y SUS ESPUELAS DEL LITORAL
TUPA NOY
SÁBADO 13/01
BALLET OFICIAL
BIANCA ALMIRÓN
DALMA FERREYRA (PARAGUAY)
FRANK ADAMS – CAMERATA ZUID
GRUPO AVAREKÓ
GUSTAVO MIQUERI CON TREBOL DE ASES
HUGO FLORES
IPÚ PORÁ
JOSÉ ÁLVAREZ GRUPO
MANUELCRUZ Y SU CUARTETO ESTAMPA CORRENTINA
MARCELO ROJAS SEXTETO (PARAGUAY)
OFELIA LEIVA
ORQUESTA FOLKLÓRICA DE LA PROVINCIA
PAULA BASALO
PRE FIESTA
RECITADOR
RICHARD SCÓFANO & YAMANDÚ COSTA (BRASIL)
SORIANO SOSA
TAJY
TOTY MONTIEL Y SU GRUPO RENOVACIÓN
VERÓNICA NOGUERA
DOMINGO 14/01
ANA LAURA TESTA
ANABELLA ZOCH (BS. AS)
BALLET OFICIAL
BLAS MARTINEZ RIERA
CESAR FRETTE
COQUIMAROLA
DESIDERIO DUARTE MS (BRASIL)
DIEGO GUTIERREZ
FABIÁN GARCÍA
FLORENCIA DE POMPERT
FUELLES CORRENTINOS
GRUPO IRUNDY
GRUPO ITATÍ
MARÍA OFELIA CEMBORAIN
NAHIARA LANG
NELIDA ARGENTINA ZENON Y LA EMBAJADA PLAYADITO
OSCAR MACÍAS
PEÑEANDO (PARAGUAY)
PRE FIESTA
RUBEN RODRIGUEZ
RECITADOR
TERESA PARODI
LUNES 15/01
ALEJANDRO BALBI
BALLET OFICIAL
CHAMAMÉ KUÑÁ
GRUPO REMANSO
HUMBERTO FALCON Y FERNANDA DUPUY
LAS VOCES DE ASUNCIÓN (PARAGUAY)
LOS CHAQUEÑÍSIMOS CARDOZO
MARCELO OJEDA (PARAGUAY)
MARÍA EUGENIA GALLARDO
MATÍAS GALARZA
MAURICIO BRITOS Y HUMBERTO YULE (BRASIL)
MAURO BONAMINO
NUEVO CUARTETO SANTA ANA DE CARLOS RAMIREZ
PRE FIESTA
RAULITO ALONSO
RECITADOR
RUDY FLORES Y ERNESTO MENDEZ
SIMÓN PALACIOS
SOFÍA MORALES
SOLEDAD PASTORUTTI
SUSY DE POMPERT «MUJER INTERIOR»
VICKY SANCHEZ
MARTES 16/01
ALMA DE MONTIEL
ANA PAULA ROMERO Y TARAGÜI COÉ
BALLET OFICIAL
CHANGO SPASIUK & SIXTO CORVALÁN (PARAGUAY)
DAMIAN AYALA CON CRISTIAN HERRERA
EL MAGO DE LA NUEVA LUNA
EXEQUIEL FERNÁNDEZ
FABIAN BALLARIO
GRUPO NENDIVEI
GRUPO ÑAHENDÚ (PARAGUAY)
HOMERO CHIAVARINO
JORGE BALMACEDA
LOS CUATRO DE CÓRDOBA
LOS HERMANOS BRITEZ
LOS HIJOS DE LOS BARRIOS CON LOS CARDOCITOS (TRIBUTO A LOS BARRIOS Y A LOS CARDOCITOS)
MARÍA ISABEL VERA (PARAGUAY)
MONCHTO MERLO
PRE FIESTA
RAFAEL PUERTA TRÍO (BRASIL)
RECITADOR
TITINA DE LOS SANTOS
TOLATO TRÍO
MIERCOLES 17/01
ALAN GUILLÉN
ALEJANDRO BRITTES QUARTETT
BALLET OFICIAL
BELÉN BELCASTRO Y LUIS MOULIN
BRUJA SALGUERO CON ENSAMBLE OFP
DEMIR HANNAH
EDUARDO SCOFANO
FACUNDO TORRESÁN
HUGO LEIVA
LAS HERMANAS VERA
LOS NUÑEZ
LOS VECINOS
LUIS LANDRISCINA
MARTA TOLEDO
NOGUERA / PANIZZA
PEDRO RIOS
PRE FIESTA
RECITADOR
SIN CORRIENTE DÚO
TIERRA NOBLE (PARAGUAY)
ZUNI AGUIRRE CON ENSAMBLE OFP
JUEVES 18/01
ALFREDO MONZÓN
BALLET OFICIAL
BRUNO MENDOZA
CACHO ESPINDOLA
DANIEL GIMENEZ TRIO
DOS MAS UNO TRIO
DUO INNOVACION (PARAGUAY)
ENZO CASTRO (URUGUAY) INVITADO:NAHIR RODRÍGUEZ
FABIÁN MEZA
GICELA MENDEZ RIBEIRO Y ALUISIO ROCKEMBACH (BRASIL)
GRACIELA LINARES Y ROBERTO ROMERO
LA PILARCITA
LOS SHERIDAN
LUCAS SEGOVIA CON ENSAMBLE SINFONCO
LUCIO YANEL (BRASIL)
MARIO BOFILL
MARIO SUAREZ
MARTINA VELAZCO
NAHIR RODRIGUEZ. INVITADOS: «CHINGOLI» Y «CHINGUI» BOFILL
PRE FIESTA
RAÚL PALMA
RECITADOR
VIERNES 19/01
ANALÍA ESPÍNDOLA
BALLET OFICIAL
BELÉN MAJUL
DELVALLE, FERNANDEZ, GALARZA
EMILIANITO LOPEZ
IMAGUARÉ & JORGE ROJAS
IRIS MABEL Y SU GRUPO ALMA GUARANÍ
JORGE SULIGOY
LORENA LARREA CATTERINO
LOS AMARILLA
MALENA PINTOS
MIRYAM BEATRIZ (PARAGUAY)
NESTOR Y ARIEL ACUÑA
PRE FIESTA
PURA SANGRE
RECITADOR
RENATO FAGUNDES (BRASIL)
SANGRE PAIUBRERA
SEBASTIÁN VERÓN Y SU CONJUNTO
TUPÁ Y EL MOVIMIENTO CORRIENTE NUEVA
VERA – MONZÓN
SÁBADO 20/01
ANTONIO TARRAGÓ ROS
BALLET OFICIAL
COQUI ORTIZ «Chamamé sentido»
GABINO CHAVEZ
GABRIEL COCOMAROLA
GENTE DE LEY
IGNACIO PORRA
JOAQUÍN Y BENJAMÍN MORALES
JORGELINA ESPÍNDOLA
JULIANO JAVOSKI (BRASIL)
LAS GUAYNAS PORÁ
LAS GUITARRAS DE CURUZÚ
LIRA VERA DÚO
LOS ALONSITOS
NESTOR LO Y LOS CAMINANTES (PARAGUAY)
NINO RAMIREZ
PABLO CHAMORRO
PATRICIA GÓMEZ
PRE FIESTA
TONO BARBERÁN
DOMINGO 21/01
AMANDAYÉ
BALLET OFICIAL
FRANCO ALMIRÓN
G – LATINA
GRUPO IBERA
GUARANÍTICA
GÜEPA CHE
LAS CHAMAMECERAS
LOS ANGELES ROMANTICOS CON HERNÁN ARIAS
LOS GUEDES (BRASIL)
LOS MATUÁ MERCEDEÑOS
MATÍAS BARBÁS
MILAGROS CALIVA
MIRIAN ASUAD
NOSTALGIAS MBURUCUYANAS
PRE FIESTA
PURAJEI SOUL (PARAGUAY)
RECITADOR
REVELACIÓN PREFIESTA: JOSÉ SURT
TONO BENITEZ Y LOS CRIOLLOS DE CORRIENTES
TONY ROJAS