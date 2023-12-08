Provinciales

Conocé la grilla completa de artistas de la 33ª Fiesta Nacional del Chamamé

El Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Cultura, confirma la programación artística, día por día, de la 33ª Fiesta Nacional del Chamamé, 19ª del Mercosur y 3ª Celebración Mundial, a desarrollarse del 12 al 21 de enero en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 08/12/2023
0 19 3 minutos de lectura

El presidente del Instituto de Cultura, Arq. Gabriel Romero, señaló que después de un arduo trabajo, se terminó de definir una grilla artística de una gran diversidad que incluye a las principales figuras del chamamé a nivel mundial, a los nuevos valores que surgen de los certámenes Pre Fiesta, y a artistas de otros géneros que aceptaron la invitación de interpretar chamamé.

De esta manera, los máximos referentes serán parte de una importante grilla de artistas que sumarán sus expresiones culturales para celebrar la identidad del chamamé.

Los confirmados para la edición 33ª de la Fiesta Grande son los siguientes:

 

VIERNES 12/01

AMERICANTA (PARAGUAY)

BALLET OFICIAL

BOCHA SHERIDAN

CHAMAMECEROS DE LEY

CONJUNTO TRÍO SAN PEDRO

ERNESTITO MONTIEL Y SU CUARTETO SANTA ANA

GIANELLA NIWOYDA

GRUPO DE BUENA FE

HÉROES DE MALVINAS

ISMAEL ECHAGÜE (PARAGUAY)

JUAN CABRERA

JUAN PABLO BARBERÁN

JUANCITO GÜENAGA

MARCIA MULLER

PABLO BENTOS CUARTETO}

PAQUITO ARANDA. PRODUCCIÓN ESPECIAL CON INVITADOS

PAULO Y SÉRGIO ARGELO MS (BRASIL)

RAUL BARBOZA (LEYENDAS)

SILVINA ESCALANTE

TALLARÍN Y SUS ESPUELAS DEL LITORAL

TUPA NOY

 

SÁBADO 13/01

BALLET OFICIAL

BIANCA ALMIRÓN

DALMA FERREYRA (PARAGUAY)

FRANK ADAMS – CAMERATA ZUID

GRUPO AVAREKÓ

GUSTAVO MIQUERI CON TREBOL DE ASES

HUGO FLORES

IPÚ PORÁ

JOSÉ ÁLVAREZ GRUPO

MANUELCRUZ Y SU CUARTETO ESTAMPA CORRENTINA

MARCELO ROJAS SEXTETO (PARAGUAY)

OFELIA LEIVA

ORQUESTA FOLKLÓRICA DE LA PROVINCIA

PAULA BASALO

PRE FIESTA

RECITADOR

RICHARD SCÓFANO & YAMANDÚ COSTA (BRASIL)

SORIANO SOSA

TAJY

TOTY MONTIEL Y SU GRUPO RENOVACIÓN

VERÓNICA NOGUERA

 

DOMINGO 14/01

ANA LAURA TESTA

ANABELLA ZOCH (BS. AS)

BALLET OFICIAL

BLAS MARTINEZ RIERA

CESAR FRETTE

COQUIMAROLA

DESIDERIO DUARTE MS (BRASIL)

DIEGO GUTIERREZ

FABIÁN GARCÍA

FLORENCIA DE POMPERT

FUELLES CORRENTINOS

GRUPO IRUNDY

GRUPO ITATÍ

MARÍA OFELIA CEMBORAIN

NAHIARA LANG

NELIDA ARGENTINA ZENON  Y LA EMBAJADA PLAYADITO

OSCAR MACÍAS

PEÑEANDO (PARAGUAY)

PRE FIESTA

RUBEN RODRIGUEZ

RECITADOR

TERESA PARODI

 

LUNES 15/01

ALEJANDRO BALBI

BALLET OFICIAL

CHAMAMÉ KUÑÁ

GRUPO REMANSO

HUMBERTO FALCON Y FERNANDA DUPUY

LAS VOCES DE ASUNCIÓN (PARAGUAY)

LOS CHAQUEÑÍSIMOS CARDOZO

MARCELO OJEDA (PARAGUAY)

MARÍA EUGENIA GALLARDO

MATÍAS GALARZA

MAURICIO BRITOS Y HUMBERTO YULE (BRASIL)

MAURO BONAMINO

NUEVO CUARTETO SANTA ANA DE CARLOS RAMIREZ

PRE FIESTA

RAULITO ALONSO

RECITADOR

RUDY FLORES Y ERNESTO MENDEZ

SIMÓN PALACIOS

SOFÍA MORALES

SOLEDAD PASTORUTTI

SUSY DE POMPERT «MUJER INTERIOR»

VICKY SANCHEZ

 

MARTES 16/01

ALMA DE MONTIEL

ANA PAULA ROMERO Y TARAGÜI COÉ

BALLET OFICIAL

CHANGO SPASIUK & SIXTO CORVALÁN (PARAGUAY)

DAMIAN AYALA CON CRISTIAN HERRERA

EL MAGO DE LA NUEVA LUNA

EXEQUIEL FERNÁNDEZ

FABIAN BALLARIO

GRUPO NENDIVEI

GRUPO ÑAHENDÚ (PARAGUAY)

HOMERO CHIAVARINO

JORGE BALMACEDA

LOS CUATRO DE CÓRDOBA

LOS HERMANOS BRITEZ

LOS HIJOS DE LOS BARRIOS CON LOS CARDOCITOS (TRIBUTO A LOS BARRIOS Y A LOS CARDOCITOS)

MARÍA ISABEL VERA (PARAGUAY)

MONCHTO MERLO

PRE FIESTA

RAFAEL PUERTA TRÍO (BRASIL)

RECITADOR

TITINA DE LOS SANTOS

TOLATO TRÍO

 

MIERCOLES 17/01

ALAN GUILLÉN

ALEJANDRO BRITTES QUARTETT

BALLET OFICIAL

BELÉN BELCASTRO Y LUIS MOULIN

BRUJA SALGUERO CON ENSAMBLE OFP

DEMIR HANNAH

EDUARDO SCOFANO

FACUNDO TORRESÁN

HUGO LEIVA

LAS HERMANAS VERA

LOS NUÑEZ

LOS VECINOS

LUIS LANDRISCINA

MARTA TOLEDO

NOGUERA / PANIZZA

PEDRO RIOS

PRE FIESTA

RECITADOR

SIN CORRIENTE DÚO

TIERRA NOBLE (PARAGUAY)

ZUNI AGUIRRE CON ENSAMBLE OFP

 

JUEVES 18/01

ALFREDO MONZÓN

BALLET OFICIAL

BRUNO MENDOZA

CACHO ESPINDOLA

DANIEL GIMENEZ TRIO

DOS MAS UNO TRIO

DUO INNOVACION (PARAGUAY)

ENZO CASTRO (URUGUAY) INVITADO:NAHIR RODRÍGUEZ

FABIÁN MEZA

GICELA MENDEZ RIBEIRO Y ALUISIO ROCKEMBACH (BRASIL)

GRACIELA LINARES Y ROBERTO ROMERO

LA PILARCITA

LOS SHERIDAN

LUCAS SEGOVIA CON ENSAMBLE SINFONCO

LUCIO YANEL (BRASIL)

MARIO BOFILL

MARIO SUAREZ

MARTINA VELAZCO

NAHIR RODRIGUEZ. INVITADOS: «CHINGOLI» Y «CHINGUI» BOFILL

PRE FIESTA

RAÚL PALMA

RECITADOR

 

VIERNES 19/01

ANALÍA ESPÍNDOLA

BALLET OFICIAL

BELÉN MAJUL

DELVALLE, FERNANDEZ, GALARZA

EMILIANITO LOPEZ

IMAGUARÉ & JORGE ROJAS

IRIS MABEL Y SU GRUPO ALMA GUARANÍ

JORGE SULIGOY

LORENA LARREA CATTERINO

LOS AMARILLA

MALENA PINTOS

MIRYAM BEATRIZ (PARAGUAY)

NESTOR Y ARIEL ACUÑA

PRE FIESTA

PURA SANGRE

RECITADOR

RENATO FAGUNDES (BRASIL)

SANGRE PAIUBRERA

SEBASTIÁN VERÓN Y SU CONJUNTO

TUPÁ Y EL MOVIMIENTO CORRIENTE NUEVA

VERA – MONZÓN

 

SÁBADO 20/01

ANTONIO TARRAGÓ ROS

BALLET OFICIAL

COQUI ORTIZ «Chamamé sentido»

GABINO CHAVEZ

GABRIEL COCOMAROLA

GENTE DE LEY

IGNACIO PORRA

JOAQUÍN Y BENJAMÍN MORALES

JORGELINA ESPÍNDOLA

JULIANO JAVOSKI (BRASIL)

LAS GUAYNAS PORÁ

LAS GUITARRAS DE CURUZÚ

LIRA VERA DÚO

LOS ALONSITOS

NESTOR LO Y LOS CAMINANTES (PARAGUAY)

NINO RAMIREZ

PABLO CHAMORRO

PATRICIA GÓMEZ

PRE FIESTA

TONO BARBERÁN

 

DOMINGO 21/01

AMANDAYÉ

BALLET OFICIAL

FRANCO ALMIRÓN

G – LATINA

GRUPO IBERA

GUARANÍTICA

GÜEPA CHE

LAS CHAMAMECERAS

LOS ANGELES ROMANTICOS CON HERNÁN ARIAS

LOS GUEDES (BRASIL)

LOS MATUÁ MERCEDEÑOS

MATÍAS BARBÁS

MILAGROS CALIVA

MIRIAN ASUAD

NOSTALGIAS MBURUCUYANAS

PRE FIESTA

PURAJEI SOUL (PARAGUAY)

RECITADOR

REVELACIÓN PREFIESTA: JOSÉ SURT

TONO BENITEZ Y LOS CRIOLLOS DE CORRIENTES

TONY ROJAS

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 08/12/2023
0 19 3 minutos de lectura
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

Multitudinario saludo a la imagen de la Virgen de Itatí en la Basílica

08/12/2023

Tassano anunció un bono de fin de año de $100.000, en dos tramos: $50.000 en enero y $50.000 en febrero

07/12/2023

Cónsul argentino en Uruguayana Ricardo Di Lelle finaliza su mandato con destacada participación en proyecto de integración regional

07/12/2023

Tomi y Luna, la primera pareja de ocelotes en llegar al parque Iberá

07/12/2023

Deja una respuesta

Botón volver arriba