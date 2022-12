Una beba murió ahogada en un tacho con agua mientras su mamá lavaba los platos

Una beba de un año y nueve meses murió ahogada en un tacho con agua en el departamento de San Carlos, Mendoza. La mamá la llevó de inmediato a un hospital local, aunque los médicos no pudieron salvarle la vida.

El accidente doméstico sucedió la tarde del jueves pasado, según el informe de la policía. La madre la había dejado en el recipiente para que se refrescara y luego fue adentro de la casa para lavar los platos.

Cuando se acordó que había dejado a la chiquita sola, fue a buscarla y la vio flotando. Debido a que la beba no reaccionaba, llamó a su esposo y la trasladaron de urgencia al Hospital Scaravelli de Tunuyán.

En el centro de salud, los médicos lograron reanimarla tras 20 minutos de maniobras de RCP. Sin embargo, la condición de la nena no era la mejor, por lo que la derivaron al Notti.

Estuvo internada casi una semana y este martes se conoció que su estado de salud había empeorado. Finalmente, desde el hospital comunicaron que falleció en las últimas horas.

Cómo evitar accidentes con los niños

Desde la Sociedad Argentina de Pediatría destacan que niños y niñas nunca deben bañarse solos. Además, apuntan a la vigilancia permanente de un adulto responsable.

En este sentido, aconsejan que:

El cuidador tenga una visión directa del niño o la niña y no se distraiga.

La relación entre el número de cuidadores y de niños sea la adecuada.

Se instalen cercos perimetrales en todas las piletas.

Los bordes y el piso sean de material antideslizante.

No dejar juguetes u objetos atractivos flotando en la pileta porque atraen la atención de los más pequeños.

Después de usarlas, se deben vaciar las piletas que no tengan cerco.

Los adultos deben colocar un chaleco salvavidas adecuado a nenes que no sepan nadar.

En zonas rurales, es preciso alejar a los pequeños de canales, acequias y tanques australianos. Lo ideal es construir una cerca alrededor de la vivienda para limitar el acceso a lugares peligrosos.

Entre otras medidas de prevención para adolescentes, jóvenes y adultos, se pueden mencionar no bañarse en soledad, respetar los tiempos de digestión, utilizar solo las zonas vigiladas destinadas al baño, atender a las señales de prohibición de baño, no zambullirse de cabeza si no se conocen los fondos y no alejarse de la costa con colchonetas o flotadores.

Comparte esto: Twitter

Facebook