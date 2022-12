Gran Hermano: la reacción de Marcos al picanteo de Coti

Coti atraviesa una temporada difícil en Gran Hermano: las chicas descubrieron su juego y la han convertido en su principal enemiga. Sin embargo, parece tener intenciones de sumarse a Marcos Ginocchio, pero este no dudó en demostrarle que no está dispuesto a caer en su juego y no puede soportar su estrategia.

La situación se dio en la mesa, cuando la correntina intentó lanzar un comentario picante sobre el hermanito más calmado de la casa: «Se le da por gritar ahora a este chico. No sabía que gritaba, no sabía que hablaba. me enteré hoy que hablás». «¿En serio? Mirá vos…», respondió con ironía Marcos, mientras que Ariel lo interrumpió para agregar una cualidad sobre su compañero, a modo del eliminado Agustín alentando: «Marquitos te dice 10 palabras y 12 son justas».

Marcos no se quedó con la letal frase que tenía preparada para Coti y, sin vergüenza, respondió con una precisión digna de Lionel Scaloni: «Yo todavía no me enteré, ojalá, ojalá que me sorprenda, que Coti hable sin gritar, boludo. Pero bueno, hay tiempo, esto no ha terminado». «¡Qué malo que sos, eh!», respondió Coti bastante sorprendida con la reacción del «primo».

