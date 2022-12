Comunicaciones pisó fuerte frente al Xeneize

El conjunto de Gonzalo García no levanta cabeza y esta vez no pudo ante el buen juego que demostró el combinado de Mercedes. El estadounidense Will Vorhees fue una pesadilla para la defensa azul y oro: 28 puntos, 9 rebotes y 1 asistencia para el interno estadounidense.

Más allá de su destacada actuación, Comunicaciones fue un verdadero equipo solidario. Atento en zona defensiva, rápido para pasarse la pelota y constante en la búsqueda de la mejor opción para conectar con el canasto. Siempre dominó el juego a pesar de encontrarse la primera mitad por debajo en el tanteador, tuvo paciencia para saber perseguir a su rival y jugar cada bola con determinación.

Los importantes aportes de Buemo (21 unidades) y Guerra (20 puntos), más la conducción de Sahdi, hicieron de Comunicaciones el claro dominador del partido.

Por su parte Boca lucha, pero no encuentra el camino. El combinado de la Ribera no mostró fluidez en sus circuitos de juego y sus cartas de gol terminaron siendo aportes individuales que lo sostuvieron en el marcador. Mainoldi con un cúmulo de 24 unidades fue el máximo anotador de la noche, con presencia también de Tucker y Schattmann con 18 y 17 unidades respectivamente.

Aire para Comunicaciones que venía de una derrota abultada frente a Platense tras el cambio de entrenador, ahora al mando de Leo Hiriart. El conjunto del norte argentino retornará a su ciudad para recibir a Obras Basket el próximo lunes. Boca Juniors tendrá algunos días de descanso para luego trasladarse a La Rioja donde se medirá con Riachuelo el próximo sábado en el estadio Superdomo.

