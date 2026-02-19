El turismo en Mercedes alcanzó un 80% de ocupación: «Se trabajó muy bien», destacó Elvira Usandizaga

La referente de la Cámara de Turismo local realizó un balance positivo sobre la actividad reciente y adelantó gestiones ante la provincia para fortalecer el sector.

Balance positivo y visitantes de paso

En declaraciones al programa de Alejandro Meda, Elvira Usandizaga, titular de la Cámara de Turismo de Mercedes, brindó detalles sobre el movimiento registrado en la ciudad. Según la referente, se alcanzó un nivel de alojamiento del 80%, una cifra alentadora para el sector comercial y hotelero.

Usandizaga destacó la dinámica de los visitantes, señalando que una parte importante del flujo estuvo compuesta por turistas itinerantes:

«Se trabajó con gente que estaba de pasada por Mercedes, pero se trabajó muy bien», afirmó la dirigente.

Gestiones ante el Gobierno Provincial

Más allá de las cifras actuales, la Cámara de Turismo ya proyecta acciones para el mediano plazo. En ese sentido, Usandizaga confirmó que el sector busca aceitar los vínculos institucionales con el gobierno de Corrientes.

«Tenemos en carpeta una reunión con el ministro de Turismo de la provincia«, adelantó, haciendo referencia a la necesidad de coordinar políticas que sigan posicionando a Mercedes como un punto clave en el mapa turístico regional.