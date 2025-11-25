Graves incidentes en la Maternidad Provincial de Córdoba: investigan muertes de bebés
Los familiares denuncian presunta mala praxis por al menos cuatro muertes recientes, dos bebés, una mujer y otro recién nacido.
Un clima de extrema tensión se vivió este martes en la Nueva Maternidad Provincial de Córdoba, donde un grupo de familiares protagonizó incidentes al reclamar explicaciones por una serie de muertes recientes que ya están bajo investigación judicial.
Según confirmaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, al menos cuatro fallecimientos, dos bebés, una mujer que murió tras dar a luz y otro recién nacido; motivaron la protesta y encendieron las alarmas en el establecimiento sanitario.
A primeras horas de la mañana, unas 20 personas se concentraron en la puerta de la maternidad con pancartas, fotografías y carteles exigiendo respuestas. La manifestación se desarrollaba de manera pacífica hasta que uno de los manifestantes arrojó objetos contra el frente del edificio, lo que marcó un quiebre y dio paso a una escalada de tensión.