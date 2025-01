«Me estoy muriendo», Pepe Mujica reveló que su cáncer se extendió hasta el hígado

El expresidente de la República y líder del Frente Amplio (FA), José Mujica, confirmó que el cáncer de esófago que padecía se extendió en su cuerpo y tomó su hígado comprometiendo su salud, ya que «no me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta».

«Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso», dijo Mujica al semanario Búsqueda.

Mujica explicó que el cáncer en el esófago le «está colonizando el hígado». «No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta». «Me estoy muriendo», contó con lágrimas en los ojos y ante una Lucía Topolansky afligida, relata el semanario.

El expresidente se encuentra en proceso de recuperación de una intervención que tuvo el pasado 27 de diciembre, cuando le colocaron un stent en el esófago para mejorar su capacidad de ingerir alimentos y bebidas por vía oral, comprometida luego del tratamiento por el cáncer que padece.