Aseguran que L-Gante tuvo un ataque de celos al ver a Wanda Nara con Mauro Icardi

En ese contexto, L-Gante se enteró se enteró por las redes de lo que ocurría en el country y rápidamente le hizo un reclamo a su novia. “A mi me cuentan que puso el grito en el cielo”, reveló el periodista Juan Etchegoyen en su programa.

“Esta data que te cuento me llega del entorno del cantante. Me dicen textual que Elián está en llamas con esto. Incluso le decía a su gente ‘no me merezco esto’. Me hablan de una furia insostenible de L-Gante que llamó a Wanda a reclamarle por esto, no me hablan de angustia, si de enojo total”.