«Maligno» Torres reclamó más apoyo estatal para poder seguir compitiendo

José «Maligno» Torres, el deportista que ganó la medalla de oro BMX Freestyle para Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024, se refirió a la ayuda que recibe por parte del Gobierno, la cual considera que es insuficiente para prepararse para el próximo certamen olímpico en Los Ángeles, en 2028.

«Como atleta yo pensé que lograr una medalla olímpica era establecerte como deportista, un sustento por el que literalmente trabajaste, soñaste, te esforzaste e invertiste en esto. Quizás la expectativa fue muy alta. Fue mucho más bajo de lo que yo esperaba. Estoy agradecido igual, pero es muy complejo», expresó el ciclista, quien reveló que recibe aproximadamente $680.000, una suma que apenas le permite «»sobrevivir»».

Asimismo agregó: «Mi sustento más importante son mis patrocinadores, o sea lo privado. Eso es lo que a mí me deja vivir. Con el tema de las becas sobrevivís, que es diferente. Yo quiero estar bien, estar contento, quiero lograr cosas, invertir y proyectar. No quiero solo sobrevivir. Te lo vuelvo a decir, entiendo el país. No me quejo, también nos ayudan con los viajes y en otras cuestiones».

El deportista, además, mostró preocupación por el futuro. «Por más que entienda la situación del país, hay que encontrarle la vuelta porque yo lo hablé con ellos. ¿Cómo puedo afrontar un Los Angeles 2028? Tengo cuatro años que trabajar nuevamente para ir a Los Ángeles 2028, no sabiendo qué puede haber».

«Me gustaría que a los deportistas se los apoyara un poco más, no con algo simbólico. Necesitamos sustento, ayuda, más inversión en el deporte. Ya lo hacen, ya estamos contentos, pero siempre hace falta un poco más. Eso es lo que estamos pidiendo. Hay muchos talentos nuevos que están ocultos y no se los puede apoyar», dijo por último el ciclista que fue recibido por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada tras ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en agosto.