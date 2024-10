Harris se ubica primera en los temas de mayor interés para los jóvenes

Una encuesta realizada por The Independent Center entre el 18 y el 22 de octubre a 1.200 posibles votantes de entre 18 y 44 años, muestra que Harris supera a Trump en siete temas clave, entre ellos la economía, la atención sanitaria y cuestiones sociales. El único tema en el que Trump lleva ventaja es la inmigración.

La mayor ventaja de Harris sobre Trump se dio en el tema de la atención médica, donde ella lo supera por 16 puntos, con un 49% frente a un 33% de él. El 19% de los votantes dijo que confiaría más en un político que trabaja con ambos partidos.

La atención sanitaria no ha sido un tema destacado a lo largo de la campaña. En una encuesta de Fox News realizada entre el 11 y el 14 de octubre, sólo el 8% de los votantes, incluido el 8% de las personas menores de 45 años, dijo que era el tema más importante para decidir su voto.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso de junio de 2024, la proporción de la población sin seguro aumentará en el transcurso de la próxima década, en gran medida como resultado del fin de las políticas de Medicaid relacionadas con la pandemia de COVID-19, y se espera que el mayor aumento de la población sin seguro se produzca entre los adultos de 19 a 44 años.

Sin embargo, ambas campañas han sido vagas sobre sus planes para Medicaid: la campaña de Harris se comprometió solo a usar créditos fiscales para reducir las primas de los planes ofrecidos a través de la Ley de Atención Médica Asequible, mientras que Trump ha evitado discutir la ley.

Otros temas en los que Harris obtuvo buenos resultados fueron el medio ambiente, donde lleva una ventaja de 13 puntos, y la educación, donde lleva una ventaja de 12 puntos.

En economía, asuntos internacionales y polarización política, lleva una ventaja de entre 1 y 7 puntos.

Sin embargo, aunque Harris sólo lleva ventaja por un pequeño margen en estos temas, las encuestas marcan un cambio con respecto a las encuestas nacionales, que han demostrado en gran medida que los votantes confían más en Trump en cuestiones económicas y de política exterior. No obstante, la ventaja de Harris en la economía es una buena noticia para la campaña del vicepresidente, después de que las encuestas hayan demostrado que es el tema más importante para los votantes jóvenes.

Mientras tanto, en temas sociales, que incluyen los derechos reproductivos, el crimen, la igualdad y las libertades civiles, Harris tiene una ventaja del 12%, y el 47 % de los votantes jóvenes confía más en ella, en comparación con el 35% que eligió a Trump.

El aborto ha sido un tema clave para los demócratas en esta campaña, en particular entre las mujeres votantes. A lo largo de la campaña, Harris se ha posicionado como una firme defensora de los derechos reproductivos, liderando los esfuerzos del Partido Demócrata en esta cuestión y lanzando una campaña nacional por las libertades reproductivas a principios de este año.

En cambio, Trump ha tenido dificultades para librarse de su vinculación con la derogación del caso Roe vs. Wade por parte de la Corte Suprema en 2022, tras nombrar a tres jueces conservadores para la corte durante su mandato. También ha apoyado que el derecho al aborto se deje en manos de los estados y no ha dicho si vetaría una prohibición nacional del aborto.

Pero hay un tema en el que los votantes más jóvenes confían más en Trump que en Harris, según la encuesta. En materia de inmigración, que ha sido la piedra angular de la campaña de Trump, el expresidente tiene una ventaja de un punto sobre Harris, con un 42% frente al 41 % de ella.

El 17% de los jóvenes de entre 18 y 44 años dijo que confiaría más en un político que trabaja con ambos partidos en materia de inmigración. La encuesta tenía un margen de error de 2,8 puntos porcentuales.

Otras encuestas también han revelado que los jóvenes confían más en Trump en materia de inmigración que en Harris, pero solo marginalmente. Por ejemplo, una encuesta de YouGov y The Economist realizada entre el 19 y el 22 de octubre reveló que el expresidente tenía una ventaja de 1 punto sobre Harris en materia de inmigración entre los jóvenes de 18 a 29 años, mientras que su ventaja aumentó a 4 puntos entre los jóvenes de 30 a 44 años.

Según la encuesta de Fox News, Trump tenía una ventaja de 17 puntos sobre Harris en materia de inmigración entre los jóvenes de 18 a 44 años.

Newsweek se ha comunicado con las campañas de Trump y Harris para solicitar comentarios por correo electrónico.

«Al igual que otros estadounidenses, los votantes más jóvenes están siendo inundados con publicidad sobre la situación en la frontera, culpando a Kamala Harris y a la administración Biden por cifras récord de cruces ilegales y también, francamente», dijo a Newsweek Melissa Deckman, directora ejecutiva del Public Religion Research Institute y autora de The Politics of Generation Z: How the Youngest Voters Will Shape Our Democracy .

Y agregó: «Haciendo demagogia sobre el tema en sus discursos al decir que Harris es la culpable de los delitos cometidos por inmigrantes indocumentados y, por supuesto, diciendo cosas odiosas sobre los inmigrantes en el país que están aquí legalmente».

«Algunos datos muestran también que la campaña de Trump está difundiendo muchos de estos anuncios en espacios como YouTube, donde los votantes más jóvenes, en particular los hombres jóvenes, tienen más probabilidades de seguirlos», marcó.

Ambos candidatos han buscado atraer a los votantes más jóvenes a lo largo de estas elecciones a través de canales de medios alternativos como podcasts que se comparten en YouTube. Trump ha aparecido en The Joe Rogan Experience , el Shawn Ryan Show, así como en el podcast de Theo Von y el de Lex Fridman. Los cuatro podcasts atraen a una audiencia mayoritariamente joven y masculina, un grupo demográfico al que Trump se está dirigiendo para ganar apoyo.

«La gran diferencia en este ciclo es que hay menos edad y más género. No hay duda de que los hombres más jóvenes se están volviendo más conservadores; eso ha sido así desde hace algún tiempo», afirmó a Newsweek Tory Gavito, presidente de Way to Win, una organización electoral progresista .

Una de las promesas clave de Trump, si es reelegido, es llevar a cabo la mayor deportación interna en la historia de Estados Unidos. Hizo promesas similares cuando se postuló por primera vez para el cargo en 2016, pero durante su administración, las deportaciones nunca superaron las 350.000. A modo de comparación, el entonces presidente Barack Obama llevó a cabo 432.000 deportaciones en 2013, el total anual más alto desde que se llevan registros.

Trump también ha dicho que utilizará a la Guardia Nacional para detener a los inmigrantes y dijo que invocaría la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de 1798 que permite al presidente deportar a cualquier no ciudadano de un país con el que Estados Unidos esté en guerra.

«Dado que la frontera se ha convertido en el tema definitorio del movimiento MAGA, es probable que sea más relevante para los jóvenes que se están pasando al movimiento MAGA», sostuvo Gavito.

Pero según Gavito, en realidad, el plan de deportaciones masivas de Trump y su demonización de los inmigrantes pueden no atraer a los votantes jóvenes tanto como las encuestas nos quieren hacer creer, y esto es algo que, según él, la campaña de Harris debe reconocer para ganar en noviembre.

«Primero, tiene que articular claramente cómo arreglará nuestro sistema de inmigración quebrado», indicó sobre Harris y puntualizó: «Eso tiene más aceptación entre los jóvenes en general que la demonización de los inmigrantes por parte de Trump y sus amenazas fronterizas».

«Tenemos que contar la historia de lo que realmente implica la deportación masiva, hemos realizado mucha investigación original sobre esto. La mayoría de las personas no tienen idea de lo que es la deportación masiva, pero cuando conocen los detalles, en una narrativa clara de por qué Trump está haciendo esto, los mueve a apoyar a Kamala», recalcó.

Pero Deckman cree que la economía, no la inmigración, es lo que más preocupa a los jóvenes.

«Para los votantes jóvenes, la preocupación predominante no es la inmigración, sino la economía», aseveró. En la encuesta de Fox News, el 44% de los menores de 45 años dijo que la economía era el tema más importante para ellos.

Mientras tanto, las encuestas han demostrado que la inmigración no es un tema particularmente pertinente para los menores de 45 años. La encuesta de YouGov/ Economist encontró que la inmigración era el tema más importante para el 5% de los jóvenes de 18 a 29 años y el 8% de los de 30 a 44 años. La encuesta de Fox News encontró que la inmigración era el tema más importante para sólo el 12% de los menores de 45 años.

Sin embargo, Deckman destacó la brecha de género cuando se trata de votantes jóvenes, y agregó que si bien la economía puede ser el tema más importante para los hombres jóvenes, hay otro tema que preocupa más a las mujeres jóvenes.

«Las mujeres jóvenes se preocupan por la economía, sin duda, pero están más motivadas a votar en función del derecho al aborto y otras cuestiones sociales», señaló.

A principios de este mes, Harris apareció en el popular podcast Call Her Daddy para hablar sobre el estado actual del acceso al aborto en Estados Unidos. Alrededor del 90% de los oyentes del programa son mujeres, según informó Facts.net.

«Una de cada tres mujeres en nuestro país vive en estados donde el aborto está prohibido», precisó y describió los desafíos que enfrentan las mujeres en estos estados, particularmente las madres.

Harris agregó: «Imagínense que está en un estado donde está prohibido el aborto y es madre. Entonces tendrá que encontrar una solución, Dios la ayude si tiene cuidado infantil asequible, Dios la ayude si tiene licencia paga, y luego tendrá que ir al aeropuerto, hacer fila en la TSA, sentarse en un avión al lado de un perfecto extraño, ir a una ciudad en la que nunca ha estado, para recibir la atención que necesita».

Sin embargo, los comentarios de Harris no cayeron precisamente bien. El presentador del podcast Alex Cooper perdió miles de seguidores después de la entrevista, y algunos oyentes acusaron a Cooper de vender propaganda a favor del Partido Demócrata, y una encuesta de Harvard CAPS/Harris Poll realizada después del podcast concluyó que el 51% de los independientes encuestados dijeron que la aparición de Harris en Call Her Daddy, junto con sus otras apariciones en los medios, la perjudicaron.

Las encuestas sugieren que el aborto puede no ser el tema que conquiste a los jóvenes en estas elecciones.

La encuesta de Fox News de octubre concluyó que el aborto era el tema más importante sólo para el 13 % de los menores de 45 años, mientras que una encuesta de Harris X realizada entre el 9 y el 11 de octubre concluyó que el aborto era el tema más importante para el 22% de los jóvenes de entre 18 y 34 años y el 15% de los de entre 35 y 49 años.

Sin embargo, la elección está tan reñida que, en última instancia, todo dependerá de cuán motivados estén los jóvenes para votar sobre los temas que más les importan, según Gavito.

«La gran pregunta aquí es quiénes acudirán a votar en 2024, las mujeres jóvenes o los hombres jóvenes. En 2022, las mujeres estuvieron increíblemente motivadas para votar sobre cuestiones reproductivas», planteó.

«Queda por ver si los hombres jóvenes que están más alineados con la visión del mundo MAGA participarán en niveles similares o más altos en la frontera, en comparación con las mujeres jóvenes impulsadas a las urnas por los derechos reproductivos», indicó.

Y cerró: «Los jóvenes siempre acuden a votar, lo hicieron en números récord en 2020. Probablemente lo hagan de nuevo este año. La verdadera pregunta es, dada esta brecha de género, que aún no está claro exactamente cómo se romperá. Bien podría decidir esta elección».