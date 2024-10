Hallaron muerta a una mujer de 70 años en el derrumbe de Villa Gesell

En medio de los trabajos de rescate en el edificio de 10 pisos se derrumbó a primera hora de este martes en la ciudad de Villa Gesell, en la provincia de Buenos Aires, hallaron el cuerpo de una mujer de 70 años, mientras que siguen buscando entre ocho y nueve personas que permanecerían bajo los escombros.

«Confirmado por autoridades de Salud, tienen un cuerpo de una mujer de aproximadamente 70 años, que no la tienen identificada, que es la fallecida. Tienen un varón rescatado que está en el hospital, y no saben si están buscando entre ocho y nueve personas en los escombros», informó el periodista Tuny Kollmann por C5N.

El derrumbe sucedió cerca de la 1, cuando colapsó la estructura principal del Apart Hotel Drubovnik, ubicado sobre la avenida 1 al 200, a metros del cruce con la avenida Buenos Aires. Está situado a unas dos cuadras de la playa y unas diez del centro de la ciudad balnearia.

Según informó la Municipalidad de Villa Gesell, entre 7 y 9 personas se encontraban en el hotel al momento del derrumbe, entre trabajadores de una obra que se estaba realizando en forma clandestina, sin cumplir con la normativa municipal, ni contaba con la autorización municipal correspondiente. «Dicha obra además había sido paralizada por el Municipio en agosto de este año», advirtieron.

El dramático testimonio de una exempleada del hotel Dubrovnik

Desde temprano comenzaron a la zona del derrumbe los vecinos de la zona, junto a policía y a los medios de comunicación. En ese momento, las cámaras del canal C5N pudieron hablar con una ex empleada del Dubrovnik.

Según contó la mujer, que se identificó como Laura, trabajó en la temporada pasada para la dueña del hotel, una mujer conocida como «Rosita», quien habría estado dentro del edificio al momento del derrumbe.

«Estamos esperando que ella salga. Estamos esperando a Rosita, a compañeros. Trabajé para ella. Es una amiga. Está dentro del hotel», contó entre lágrimas en una entrevista desde el lugar.

La mujer agregó que se estaban haciendo remodelaciones desde hace unos dos meses en el edificio.