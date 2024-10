Declara hoy la ex niñera del hijo de Alberto Fernández y Fabiola Yañez

La ex niñera de Francisco, el hijo de Fabiola Yañez y Alberto Fernández, declarará este martes a pedido de la defensa del ex mandatario en el marco de la investigación por violencia de género contra la ex primare dama.

Se trata de Noelia Del Valle a quien el fiscal federal Ramiro González citó para a las 10 luego que el juez federal Julián Ercolini invalidara otros tres testimonios de mujeres que trabajaron para la pareja presidencial en la Quinta de Olivos por entender que al ir de manera previa a una escribanía para exponer de manera particular, violaron un pacto de confidencialidad firmado al ser contratadas.

Además, la Fiscalía a cargo de la investigación aceptó como prueba 26 fojas de capturas de pantalla con chats del sistema de mensajería WhatsApp que entregó Yañez, certificadas por un notario español.

González dio por incorporadas las actas con las capturas de los mensajes que intercambió Fabiola con Fernández, luego de que ella se negó a entregar en España su teléfono celular para una extracción de datos, en los términos en que se había tramitado un exhorto con la Justicia de ese país, cuyo trámite se dio por cerrado sin éxito.

Mientras tanto, el juez Ercolini debe definir la recusación del fiscal planteada por la defensa, ante lo cual dio vista a las partes y convocará a una audiencia.

La semana pasada, Sofía Pachhi, ex asesora y amiga de Yañez, declaró en la Fiscalía y negó haber presenciado actos de violencia, pero sí definió como «tóxica» a la ex pareja presidencial.