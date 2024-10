La Justicia confirmó que la muerte de Juanita Sirimarco podría tener consecuencias penales

Luego de que el fiscal René Casals solicitara a la Justicia que se abriera una causa para investigar la muerte de Juanita Sirimarco Díaz, la nena de 13 años que murió hospitalizada en Misiones días después de haber regresado enferma de su viaje de egresados, se confirmó la existencia de un presunto hecho culposo. Por este motivo, confirmaron que se profundizará en la investigación judicial.

El expediente fue abierto de oficio por pedido de Casals en consecuencia de la trascendencia mediática que tuvo el caso a nivel nacional, por lo que las primeras medidas que se ordenaron tenían el objetivo de esclarecer si existía algún tipo de responsabilidad respecto de las autoridades que estaban a cargo del cuidado de la menor de edad durante el viaje, entre ellos, la empresa de viajes Viaturex, las docentes que viajaron con el grupo de alumnos y el Instituto Cristiano República Argentina (ICRA).

Por este motivo, el investigador había ordenado que la historia clínica que tenía Sirimarco Díaz en el Hospital Pediátrico de Posadas fuera preservado, debido a que los informes brindaron los detalles de cómo fue la evolución del estado de salud de la adolescente entre el 8 de octubre, el día que fue ingresada al centro médico, y el 12 de octubre, fecha en la que se confirmó su muerte producto de un shock séptico. También se le pidió a la compañía de viajes que presentara un informe sobre el caso y la prestaciones que deberían haber brindado.

Después de que la documentación requerida fuera analizada, Casals aseguró que «hay un hecho culposo que podría llegar a tener consecuencias penales». Incluso, el fiscal invitó «a los familiares a colaborar con la información que pueda esclarecer los hechos», debido a que no tuvieron una respuesta oficial desde que se abrió la causa por la muerte de la joven.

A pesar de esto, se confirmó que Fernando Burlando asumió la defensa de los familiares y remarcó que su objetivo estará enfocado en esclarecer en qué circunstancias se produjo la muerte de Juanita y qué tipo de responsabilidades le cabrían a las partes señaladas. Según la información proporcionada por MDZ, el defensor apuntaría contra la escuela a la que asistía la menor y la empresa que estaba a cargo de la organización del viaje.

Por el momento, se estableció que la menor de edad murió a causa de un shock séptico el sábado pasado mientras permanecía internada en el Hospital Pediátrico. Previo a esto, se había confirmado que la joven había contraído una infección viral que, de acuerdo con los resultados de los estudios médicos que le practicaron, era compatible con la Influenza B.

El infectólogo que la atendió, Oscar Herminio López, aseguró que existía la posibilidad de que la adolescente hubiera contraído una sobreinfección bacteriana. Sin embargo, durante una entrevista para ElDoce.tv, el profesional explicó que «para confirmar esa posibilidad tiene que haber rescate de germen, y los laboratorios de bacteriología suelen llevar tiempo».

Por su parte, la madre de la joven, Claudia Díaz, denunció que su hija no había recibido la atención médica que requería al descomponerse durante el regreso de Villa Carlos Paz hacia Posadas. «Cuando hablé con mi hija, me dijo: ‘Mamá, ya no puedo más, necesito bajarme’, y yo le pedí a la maestra que la llevara a un hospital, pero me dijo que no iba a parar porque estaban corriendo contra el tiempo», relató la mujer durante una entrevista con TN.

Una vez que el grupo arribó a la capital misionera y la adolescente fue trasladada por sus padres al centro médico, su madre aseguró que el personal de la guardia intentó estabilizarla, pero que ya era demasiado tarde por el nivel de deshidratación que tenía. «Me dijeron que le pusieron litros y litros de suero, pero ya era tarde. Hicieron todo lo que pudieron, pero mi hija ya no tenía presión y estaba en shock», describió.

«Nadie hizo nada. La maestra la tuvo ahí en el micro haciéndole paños fríos. La otra maestra que los acompañó, Karen, ni siquiera tenía experiencia», acusó la mujer. Asimismo, sentenció que las docentes no habrían tenido intención de llamar una ambulancia o trasladarla a un hospital, pero sí habrían interrumpido el viaje para que los menores desayunaran.