Emiten una alerta de alto riesgo de incendios rurales en Mercedes y partes de la provincia de Corrientes

Desde la dirección de Recursos Forestales Corrientes se informó que las zonas de Corrientes, Mercedes y Bella Vista se encuentran bajo alerta por riesgo muy alto de incendios, advertencia que también incluye a Paso de los Libres, Gobernador Virasoro e Ituzaingó.

Las precipitaciones han sido muy escasas en el último mes y las lluvias de la semana pasada no contribuyeron a normalizar la cantidad de aguadas y de humedad en los suelos. Por la misma razón la sequía en las zonas de pastizales, sobre todo en las banquinas de las rutas, también se transforman en un riesgo alto de que se inicie un incendio cuando alguien arroja un cigarrillo por la ventanilla de un automóvil.

Con una sensación térmica que superó ayer los 46 grados, según el registro del Instituto Correntinos Agua y Ambiente (Icaa), desde la dirección de Recursos Forestales Corrientes informó de una alerta de muy alto riesgo de incendios rurales en la provincia.

Específicamente, comprende a las ciudades de Corrientes, Mercedes y Bella Vista. En tanto que, la alerta de alto riesgo incluye a Paso de los Libres, Virasoro e Ituzaingó. Hay que recordar que Juan Xifra alertó a la comunidad que «la gente tiene que tomar conciencia de que no se puede quemar. Estamos en alerta constante por eso. No queremos volver a lo que pasamos años atrás», afirmó. Asimismo explicó «cuando el pasto está seco queda combustible, y si se prende fuego tenemos un colchón de combustible tremendo. El cambio de viento cambia rotundamente el curso del fuego y puede ir hacia zonas de viviendas», sostuvo.

Ante este panorama, Daniel Bertorello, jefe de los Bomberos Voluntarios de Corrientes, hizo un llamado a la sociedad a ser precavidos y en colaborar para evitar incendios. «Estamos observando una importante acumulación de material y combustible en los campos, lo que representa un riesgo elevado de incendios», señaló.

El jefe de bomberos recordó los peligros de la temporada de incendios y pidió a los vecinos que mantengan sus terrenos limpios, corten el pasto alto y eviten las quemas para prevenir que el fuego se descontrole, como ha ocurrido en años anteriores. También destacó la importancia de mantener despejados los accesos a viviendas y terrenos para facilitar el ingreso de los vehículos de emergencia.

«Hemos tenido intervenciones críticas donde, de no ser por la rápida acción, el fuego podría haber alcanzado viviendas», agregó Bertorello, enfatizando que mantener las áreas limpias es una medida clave para evitar tragedias.