Concejal Marambio exige transparencia en el Uso de Fondos Municipales: «No sabemos en que gastan el dinero de los mercedeños»

En la última sesión del Concejo Deliberante, el concejal Bernabé Marambio expresó su preocupación por la falta de información sobre el uso de los fondos públicos en Mercedes.

«Esperemos que para la próxima sesión envíen los informes que corresponden de manera completa. Ya estamos llegando al final de año y no sabemos en qué se ocupa el dinero de los mercedeños,» manifestó Marambio, destacando la necesidad de mayor transparencia en la gestión municipal.

El concejal Marambio no dudó en criticar la disparidad en la asignación de recursos, señalando que «para algunas cosas hay dinero y para otras no. Es lamentable no saber qué se está haciendo con el dinero de los mercedeños.» Su declaración refleja la inquietud de varios ediles sobre cómo se están manejando las finanzas públicas en la ciudad, en un contexto donde los ciudadanos demandan una rendición de cuentas clara y accesible.

Marambio hizo un llamado a las autoridades municipales para que se comprometan con la transparencia y la comunicación efectiva con la comunidad. «Es fundamental que los mercedeños conozcan cómo se están utilizando sus impuestos y qué proyectos están en marcha. La ciudadanía tiene derecho a saber,» enfatizó.

Además, hizo hincapie en la falta de respuesta por parte de la Intendente Juana Gauto: «Presenté ocho pedidos de informes en lo que va del año y todavía no recibimos ninguna respuesta», cerró.