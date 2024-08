Un correntino comparte caña con ruda en pleno barrio de Recoleta

Luis Azula, el sanluiseño que vive Buenos Aires, convida a vecinos de un barrio porteño la caña con ruda, manteniendo viva la tradición ancestral.

Azula contó: «es una tradición que tengo hace 24 años, y este año hice 24 litros, hace 46 años que estoy acá en Buenos Aires, ya estoy jubilado y se me ocurrió hacer esto en Buenos Aires como lo hacía en Corrientes, lo hago totalmente gratis».

A su vez, don Luis, comentó: «estoy en zona de Recoleta, en Pacheco de Melo 2968, durante el año voy haciendo acopio de ruda y voy armando ya todo para esta fecha».

Asimismo, el correntino, destacó: «yo recuerdo a mi pueblo todos los días, siempre siento el desarraigo, aunque Buenos Aires me dio todo, yo nunca me fui de mi pueblo»; y mencionó: «tengo nueve hermanos en San Luis del Palmar, el año pasado cuando vendí el kiosco, me fui dos meses para allá».

Para quienes se animen a tomar los tres traguitos en el kiosco del sanluiseño, la propuesta está vigente desde las 8 y hasta las 22 horas de este jueves.

Luis invita y junto a esta invitación comparte su amor por Corrientes y sus tradiciones.