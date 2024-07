Brutal robo a la «abuela la la la», la jubilada que se hizo viral por alentar a la Selección

La abuela Cristina se hizo viral por alentar a la Selección durante el Mundial de Qatar.

Un violento robo perpetrado en la vivienda de Cristina, la conocida «abuela la la la» que se hizo viral alentando a la Selección durante el Mundial de Qatar, causó conmoción e indignación en la comunidad.

«Hoy me pasó algo muy triste, me hicieron lo que se dice ‘el cuento del tío’, apareció un tipo cuando iba a comprar en la calle y me agarró para decirme que tenía un paquete de dólares para mi sobrino», expresó con angustia Cristina.

En diálogo con Telenoche, la jubilada de 77 años dio detalles de cómo la atacaron en su vivienda en Liniers: «Me agarraron, me arrastraron y me pedían dólares. Me golpearon las costillas, la cabeza, la cara, me asfixiaron y por poco me matan. Hoy supe lo que es el mal».

Cristina narró que mientras un hombre, que se presentó como médico, le pedía pasar a su casa para dejar los billetes en un lugar seco, un segundo delincuente ingresó al domicilio.

«Me llevaron al comedor, me pegaban y me asaltaban. Me pedían dólares», agregó. Los agresores se llevaron los ahorros de la jubilada, joyas y un reloj con un gran valor sentimental, regalo de su padre cuando cumplió 15 años. «Me llevaron lo poco que tenía, que estaba ahorrando para operarme de la vista», lamentó.

El ataque fue tan violento que Cristina sufrió golpes fuertes en la zona de las costillas, por lo que un móvil del SAME acudió para asistirla. «Ahora me siento toda adolorida. Estoy destruida», expresó.